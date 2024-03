Legia zrobiła show. Specjalna instalacja na meczu z Pogonią [WIDEO]

- Może tym razem nie będzie wstydu - zastanawiali się kibice Legii Warszawa, którzy w sobotę wieczorem zmierzali na stadion przy Łazienkowskiej. Wstydu na pewno nie było na trybunach. Stołeczny klub na mecz z Pogonią Szczecin wyprzedał wszystkie bilety, a do tego zadbał też o wyjątkową wizualną oprawę spotkania.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia kontra ochrona! Kuriozalne obrazki sprzed Stadionu Śląskiego

Efektowna prezentacja składu Legii przed meczem z Pogonią

Sobotni mecz z Pogonią rozpoczął się od efektownego pokazu świateł. To instalacja, która na stadionie przy Łazienkowskiej pojawiła się po raz drugi. Po raz pierwszy - jesienią, podczas meczu z Lechem Poznań (0:0), na którym też pod dachem stadionu zainstalowane zostały dodatkowe światła, by w nowatorski sposób zaprezentować m.in. ustawienie zespołu.

Tego typu sprzęt znany jest z innych polskich stadionów. Chociażby z obiektu Pogoni Szczecin, gdzie światła są zainstalowane na stałe. W Warszawie to na razie tylko dodatek, który wynajęty został po raz drugi. I tym razem też posłużył właśnie do tego, by przed meczem m.in. efektownie przedstawić skład zespołu Kosty Runjaicia.

Kibice Legii zadbali o swoją oprawę

Oprócz tego o własną oprawę zadbali też kibice Legii na "Żylecie", gdzie tuż przed meczem pojawiła się wielka sektorówka, a do tego po chwili odpalonych zostało kilkadziesiąt rac.

Ale trybuny to jedno. Drugie - ważniejsze - to boisko. Tutaj Legia zawodzi. W tym roku wygrała tylko jedno spotkanie z sześciu. Przed przerwą zimową też jej forma falowała, bo o ile nadrabiała dobrą grą w europejskich pucharach, o tyle już niekoniecznie aż tak dobrze było w ekstraklasie. Drużynie Runjaicia w tym sezonie ani razu nie udało się w lidze wygrać trzech meczów z rzędu. Teraz do takiej serii też jest daleko, bo w poprzedniej kolejce Legia zremisowała na wyjeździe z Koroną Kielce (3:3), podzieliła się też punktami w sobotę z Pogonią (1:1).