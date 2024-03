A jednak! Podolski chce wrócić do Niemiec. Zadeklarował się

- Na razie wciąż jestem piłkarzem i innej roli nie mam. Ale za rok, jak kontrakt się będzie kończyć, trzeba będzie – pewnie z udziałem już nowego właściciela – o czymś innym pomyśleć - powiedział przed kilkoma dniami Lukas Podolski w rozmowie z "Super Expressem". Niemiecki napastnik dołączył do Górnika Zabrze w 2021 roku i wywołał tym spore poruszenie. Od tamtego czasu pomaga klubowi nie tylko na boisku, ale i poza nim. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2025 roku.

Lukas Podolski chce powrotu do Niemiec. Obrał konkretny kierunek

Kibice zastanawiają się, jak długo Podolski zostanie w klubie. To między innymi w napastniku widzą szansę na ratunek. Ostatnie tygodnie nie były łatwe dla Górnika Zabrze. Odeszli dyrektor sportowy Łukasz Milik, rzecznik prasowy Konrad Kołakowski, a także prezes Adam Matysek. Na jaw wyszły też problemy finansowe oraz fakt, że piłkarze nie otrzymują pensji na czas.

Okazuje się, że nie tylko Polacy bacznie przyglądają się planom Podolskiego. Kilka dni temu wywiad z nim przeprowadziła dziennikarka z Niemiec. W nim dopytywała się, czy ten myśli o powrocie do kraju i objęciu posady w FC Koeln. Odpowiedź jasno wskazuje, że zawodnik bierze pod uwagę pracę w dawnym klubie, ale stawia warunki.

- Nie jako zawodnik, ale jestem otwarty na wszystko po tym [po karierze - przyp. red.] - powiedział wprost Podolski w podcaście "More than Talking". Gdy dziennikarka dopytała, jakie stanowisko by wybrał, odpowiedź była jeszcze szybsza: "Trener, menedżer, prezes".

Oznacza to, że Górnik będzie musiał się postarać, jeśli myśli o współpracy z Podolskim po zakończeniu przez niego kariery. FC Koeln odcisnęło piętno na jego karierze. Piłkarz stawiał tam pierwsze kroki. Występował w drużynach młodzieżowych i dostał szansę gry w Bundeslidze. - Gdy dorastasz w klubie, dla którego zawsze chciałeś grać... nie ma nic lepszego dla sportowca - skwitował Podolski.

FC Koeln opuścił w 2006 roku. Przeszedł do Bayernu Monachium po to, by po trzech latach znów wrócić do Kolonii. W następnych latach występował jeszcze w Arsenalu, Galatasaray, Vissel Kobe i Antalyasporze. W bieżącym sezonie ekstraklasy strzelił dla Górnika trzy gole i asystował przy dwóch trafieniach kolegów. Drużyna znajduje się na 7. miejscu w tabeli. W sobotę 2 marca zmierzy się z liderem - Jagiellonią Białystok. Mecz wystartuje o godz. 15:00.