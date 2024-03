Odszedł z ekstraklasy i słuch po nim zaginął. Tak o sobie "przypomniał". Wow! [WIDEO]

119 występów, 34 bramki i 12 asyst - oto bilans Vladislavsa Gutkovskisa w barwach Rakowa Częstochowa. Łotysz był ważnym ogniwem w mistrzowskim sezonie "Medalików". Dobra postawa poskutkowała zmianą klubu - od lata 2023 roku jest on zawodnikiem koreańskiego Daejon Hana Citizen.

Vladislavs Gutkovskis z pięknym golem. Wielki powrót gwiazdy Rakowa

Po przejściu do azjatyckiego klubu Łotysz nie zanotował jednak zbyt wielu występów w tej drużynie. Powodem była kontuzja, której nabawił się 11 sierpnia. Napastnik zerwał więzadło i musiał pauzować przez sześć miesięcy. Do ligowej rywalizacji wrócił w piątek pierwszego marca, w pierwszej kolejce nowego sezonu. Od razu przywitał się z koreańskimi boiskami golem. I to nie byle jakim!

Była 11. minuta meczu z Jeonbukiem, kiedy Gutkovskis wpisał się na listę strzelców. Łotysz pięknie wykończył akcję swojej drużyny i strzałem z mniej więcej piątego metra wykończył zagranie Kima Jum-Beona. Dla napastnika to premierowe trafienie w Korei! Tym samym Łotysz potwierdził, że po kontuzji nie ma już śladu i jest w pełni gotowy do pokazywania swojego potencjału na placu gry.

Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1:1. W 86. minucie stan meczu wyrównał Ahn Hyun-Beom. W ligowej tabeli zespół Gutkovskisa zajmuje po pierwszym meczu drugie miejsce w tabeli.

Dla Gutkovskisa piątkowy mecz był dopiero czwartym występem w barwach koreańskiej drużyny. Jego umowa z klubem obowiązuje do końca 2026 roku. Niewykluczone, że dobrymi występami "Gutek" doczeka się też kolejnego powołania do kadry narodowej, w której dotychczas wystąpił 43 razy.