A jednak! Śląsk Wrocław ogłosił decyzję ws. Magiery

Śląsk Wrocław rozpoczął granie w wiosennej części sezonu Ekstraklasy od dwóch porażek i remisu. W sobotę, 2 marca piłkarze Jacka Magiery poszukają pierwszego ligowego zwycięstwa w tym roku. Rywalem będzie Widzew Łódź. Na przedmeczowej konferencji prasowej doszło do niespodzianki. Na sali pojawił się prezes klubu Patryk Załęczny.

Rewelacja Ekstraklasy ogłasza. Jacek Magiera z nowym kontraktem

- Staramy się przyzwyczaić kibiców, żeby przed ważnymi meczami przekazywać bardzo dobre informacje. Umowa z trenerem Jackiem Magierą obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Liczymy, że to będzie owocna praca, jak do tej pory. Cały czas mamy jedną wizję prowadzenia zespołu - powiedział.

Tym samym potwierdził przedłużenie kontraktu z częstochowianinem. - Bardzo się cieszę, że doszliśmy do porozumienia i przedłużyliśmy umowę. Cele stawiamy sobie bardzo wysokie i chcemy, aby na koniec sezonu drużyna zdobyła miejsce gwarantujące grę w europejskich pucharach. Nic nowego nie będziemy robić, a kontynuować to, co zaczęliśmy. Chcemy robić wszystko, żeby Śląsk rósł w siłę - tak przedłużenie umowy skomentował Jacek Magiera. Wypowiedzi obu cytuje oficjalna strona klubowa.

47-letni szkoleniowiec powrócił do Wrocławia w kwietniu ubiegłego roku i zdołał wydostać pogrążony w marazmie zespół ze strefy spadkowej. Śląsk utrzymał się w lidze, a w tym sezonie, choć nikt na niego nie stawiał, stał się objawieniem Ekstraklasy.

- Nie myślę o tym, co będzie w maju. Dla mnie liczy się niedzielny mecz z Pogonią, a później następny ze Stalą Mielec. I tak będzie do ostatniej kolejki. Poza tym jak ktoś sobie przypomni dwa poprzednie sezony, to przed startem obecnego większość skazywała nas na spadek, a nie na to, że będziemy drużyną, która walczyć będzie o mistrzostwo Polski - mówił Jacek Magiera w niedawnym wywiadzie z Bartłomiejem Kubiakiem ze Sport.pl.

W sobotnim meczu z Widzewem szkoleniowiec będzie musiał sobie radzić bez zawieszonych za kartki Petera Pokornego i Petra Schwarza. Nowy środek pola może stworzyć Alen Mustafić, który zimą trafił do Wrocławia. Z podstawowego składu tercetu pomocy do dyspozycji będzie tylko Patrick Olsen.

Dla Magiery to druga kadencja we Wrocławiu. Wcześniej prowadził klub od marca 2021 do marca 2022 roku. Został zwolniony po meczu z Legią Warszawa. Sumując oba okresy dotychczas poprowadził Śląsk w 58 meczach. Wygrał 27 z nich, 20 zremisował, a w 21 jego zespół schodził z boiska w roli pokonanych. W sezonie 2020/21 zajął 4. miejsce w lidze, dzięki czemu wrocławianie występowali w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Czas pokaże, czy w maju będzie cieszyć się z zagwarantowania Śląskowi drugiej europejskiej przygody w ostatnich latach.