Kacper Tobiasz od wielu miesięcy uchodzi za spory talent. Golkiper, który skończy w listopadzie 21 lat, mógłby być potencjalnie kolejnym piłkarzem przynoszącym Legii zysk. Regularnie gra w pierwszym składzie, jest także powoływany do reprezentacji Polski U-21. Jego prasa w ostatnich tygodniach nie jest najlepsza.

Mocne słowa ws. Tobiasza. "Nic nie jest dane na zawsze"

Bramkarz stał się antybohaterem dwumeczu z Molde (2:6). Spadła na niego fala krytyki, pośród której pojawił się także hejt. Zaatakowany został nie tylko on, ale i jego najbliżsi. Słowa otuchy wysłał mu nawet selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Michał Probierz.

Obniżka formy Tobiasza jest jednak widoczna. W ostatnim ligowym meczu Kosta Runjaić - trener Legii - postawił między słupkami na Dominika Hładuna. On także nie zaliczy meczu z Koroną do udanych. Warszawianie po odpadnięciu z europejskich rozgrywek mogą się skupić na rywalizacji w Ekstraklasie. Dyskusja na temat tego, kto powinien być numerem jeden w warszawskiej bramce jest wciąż żywa.

- Kacper Tobiasz potrzebuje zmiany bodźców. Uważam, że niepotrzebnie wystąpił w meczu z Puszczą Niepołomice. Gdybym był członkiem sztabu Legii, to mówiłbym głośno: Tobiasz musi odpocząć. Nie chodzi o to, żeby go karać, bo czasami dziennikarze myślą prostolinijnie. To jest element, która ma zadbać o jego rozwój - mówił niedawno Wojciech Kowalewski. Były bramkarz reprezentacji Polski gościł w programie "Dwa Fotele" na kanale Meczyki.pl.

Teraz głos w sprawie młodego golkipera zabrał człowiek, który zna go doskonale. - Moim zdaniem Kacper trochę "odleciał", jeśli chodzi o zachowanie. Zawodnikom, z którymi pracuję, zawsze powtarzam, że muszą twardo stąpać po ziemi. Przypominam o tym, bo w sporcie już tak jest, że raz ci idzie i wszystko jest w porządku, ale może przyjść obniżka formy. Nic nie jest dane na zawsze. Oczywiście nie jestem teraz w Legii, nie mam dostępu do wszystkich informacji, ale widzę jego zachowania w trakcie meczów i jako trener bramkarzy potrafię je wychwycić. Kacper powinien wrócić na ziemię i do ciężkich treningów - powiedział "Przeglądowi Sportowemu" Jan Mucha, który w latach 2005-2010 był golkiperem Legii, a później pracował jako trener jej bramkarzy.

W rozmowie z "PS" dodał, że skoro Tobiasz nie wystąpił w ostatnim meczu z Koroną, to trener powinien być konsekwentny i dać szansę rezerwowemu do tej pory Dominikowi Hładunowi. Przypomnijmy, że do tej pory Tobiasz wystąpił w 20 z 22 ligowych meczów. Puścił w nich 23 gole i zanotował osiem czystych kont.

Kolejny mecz Legia Warszawa rozegra 2 marca. W hicie 23. kolejki Ekstraklasy zagra z Pogonią Szczecin. Oba zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli i dzielą je zaledwie dwa punkty. Pogoń jest 4., zaś Legia 5.