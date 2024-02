Tego jeszcze nie było. Raków ogłosił karę dla Lecha. I od razu reaguje

Stało się to, co stać się musiało. Lech Poznań został ukarany przez komisję ligi za naganne zachowanie swoich kibiców w trakcie sobotniego meczu ze Śląskiem Wrocław (0:0). Co ciekawe, informacji o karze nie podała ani komisja ligi, ani Lech. Oba zostały wyprzedzone przez Raków Częstochowa, który wydał specjalny komunikat przed niedzielnym spotkaniem z poznaniakami.

3 Fot. Lukasz Cynalewski / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl