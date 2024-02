Raków podjął decyzję ws. przyszłości trenera. Jest reakcja po kompromitacji

"Niestety, staliśmy się ligowym średniakiem. Nie ma sensu się oszukiwać, to nasz najpoważniejszy kryzys od 2016 roku. Zebrałem wtedy trochę doświadczeń. Spróbujemy tą sytuacją zarządzić" - napisał we wtorek wieczorem na X właściciel Rakowa Częstochowa Michał Świerczewski. Jego klub kilkadziesiąt minut wcześniej pożegnał się z Pucharem Polski - w Gliwicach, gdzie po fatalnym meczu przegrał w ćwierćfinale 0:3 z Piastem.

Świerczewski w swoim wpisie nawiązał do sytuacji z kwietnia 2016 roku, gdy wówczas drugoligowy Raków, którego od niespełna dwóch lat był właścicielem, przegrał 1:8 z GKS Tychy. Tamta porażka sprawiła, że w klubie pojawił się Marek Papszun. To był początek nowej ery Rakowa - zwieńczonej w poprzednim sezonie zdobyciem mistrzostwa Polski, ale także odejściem z klubu Papszuna, którego na stanowisku pierwszego trenera zastąpił jego asystent Dawid Szwarga.

Raków odpadł z Pucharu Polski. "Każdy z nas widzi, jak to wygląda"

Po wtorkowej porażce z Piastem serwis "WP Sportowe Fakty" jako pierwszy informował, że w Rakowie dojdzie do pilnego spotkania właściciela i zarządu klubu z piłkarzami. Pilnego, bo zwołanego zaraz po meczu z Piastem - o godz. 21.30 po przyjeździe drużyny do Częstochowy - na którym stawić mieli się wszyscy, włącznie z kontuzjowanymi zawodnikami.

- Każdy z nas widzi, jak to wygląda, więc przyjemnie nie było - słyszymy od jednego z uczestników spotkania, które trwało blisko dwie godziny. Z naszych informacji wynika, że na tę chwilę nikt nie zamierza robić nerwowych ruchów - Dawid Szwarga zostaje w Rakowie. To nie znaczy jednak, że jego pozycja jest stabilna, bo każdy w klubie zdaje sobie sprawę, że mistrz Polski gra poniżej oczekiwań.

Gorąco jest nie tylko w Rakowie. "Musimy zareagować jak mężczyźni"

Raków - jak pisał na Sport.pl Dawid Szymczak - zawodzi od dłuższego czasu. Wygrał zaledwie cztery z trzynastu ostatnich meczów. Ten obraz długo zamazywało to, że główni rywale w tym czasie też tracili punkty, więc walka o mistrzostwo pozostawała i nadal pozostaje realna. Porażka w Pucharze Polski boli, ale straty w ekstraklasie - sześć punktów do pierwszej Jagiellonii Białystok i cztery do trzeciego w tabeli Lecha Poznań przy jednym meczu rozegranym mniej od tych zespołów - przynajmniej na papierze nie wydają się aż tak trudne do odrobienia.

Już w sobotę Raków zagra u siebie z Lechem, który we wtorek też odpadł z Pucharu Polski po dogrywce z Pogonią Szczecin (0:1). - Musimy zareagować jak mężczyźni - powiedział Szwarga po wtorkowej porażce w Gliwicach. - Można przegrać mecz, ale sposób, w jaki to zrobiliśmy, zdecydowanie nie przystoi takiej drużynie jak Raków. Biorę za to odpowiedzialność, bo to ja przygotowałem zawodników do tego meczu i jestem głównym winowajcą - dodał trener Rakowa.

Raków to nie jest jedyny klub w ekstraklasie, w którym pozycja trenera jest zagrożona. Kolejnym jest Legia Warszawa. Choć przy Łazienkowskiej przekonują, że Kosta Runjaić może spać spokojnie, to porażka w sobotnim meczu z Pogonią Szczecin też może tutaj wiele pozmieniać.