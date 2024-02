Ostatni dzień transferów w Polsce. Legia wykonuje ruch "last minute"

We wtorek 27 lutego zamyka się w Polsce okienko transferowe. To ostatni dzwonek, by pozyskać piłkarza mającego innego pracodawcę. Niewykluczone, że część polskich klubów zdecyduje się dokonać ruchów z gatunku "last minute". Wśród nich znajduje się Legia Warszawa. Wicemistrzowie Polski latem stracili dwóch bardzo ważnych zawodników. Nic więc dziwnego, że spekuluje się na temat potencjalnych wzmocnień.

