Runjaic pod specjalną ochroną. Eksperci się dziwią. "Jest traktowany lepiej od Magiery"

Legia Warszawa odpadła z rywalizacji w Europie. Zespół prowadzony przez Kostę Runjaicia przegrał 2:6 w dwumeczu z norweskim Molde w 1/16 finału Ligi Konferencji. W miniony weekend Legia zremisowała 3:3 z Koroną Kielce, mimo że prowadziła 2:0 i 3:1 w trakcie spotkania. "To, co wyprawia Legia, to jest kryminał. Począwszy od prezesa do każdego z piłkarzy nadają się tylko do wyrzucenia na śmieci" - pisali eksperci na portalu X po zakończeniu spotkania. Wyniki w tym sezonie sprawiły, że część osób zaczęła się domagać rozstania z Runjaiciem.

TVP Sport poinformowało po meczu z Koroną, że władze Legii nie zamierzają kończyć współpracy z Niemcem i są cierpliwe. "Trener ma pracować dalej, przeanalizować ostatnie dni i tygodnie, a także poprawić wyniki. Niemiec wchodzi teraz w inny okres, bo będzie mógł spokojnie pracować" - czytamy w artykule.

Specjalna ochrona nad Runjaiciem? "Traktowany lepiej od Magiery"

W "Przeglądzie Sportowym Onet" pojawił się sąd nad trenerem Legii, w którym udział wzięli Cezary Kucharski i Wojciech Kowalczyk, a więc byli piłkarze stołecznego klubu. Kowalczyk zauważa, że Runjaić ma specjalną ochronę od klubu. - Czy tak samo oszczędzano Jacka Magierę? Runjaić ma zdecydowanie słabsze wyniki, ale z jakiegoś powodu jest traktowany lepiej od Magiery. Możemy wiecznie wspominać jesień, ale znowu wracam do Magiery. Jego nikt nie oszczędził mimo genialnych meczów z Realem czy Sportingiem. Za Kosty było kilka świetnych meczów, ale teraz jest wiosna i nie widać postępu - powiedział.

Magiera, który obecnie odpowiada za wyniki Śląska Wrocław, był trenerem Legii w latach 2016-2017, w których po 50 meczach miał średnią 1,9 pkt na spotkanie. Wtedy udało mu się wygrać mistrzostwo Polski, a także zremisować 3:3 z Realem Madryt i pokonać 1:0 Sporting CP w fazie grupowej Ligi Mistrzów w sezonie 16/17. Ostatecznie stracił pracę 13 września 2017 roku po porażce 1:2 ze Śląskiem Wrocław.

- Wszyscy wiedzieliśmy, że Legia ma problem z linią obrony. Więc spodziewałem się, że Runjaić nauczy ich funkcjonować, bronić. Efekt jest taki, że w pięciu pierwszych meczach rundy wiosennej Legia straciła 10 bramek. To czyja to wina? - pyta Kowalczyk. - Te osiągnięcia pewnie są dobre dla klubu pokroju Rakowa Częstochowa, który zresztą zdobył w końcu tytuł. Ale dla Legii wicemistrzostwo nie jest sukcesem. Tymczasem wiele wskazuje na to, że może być to trzeci sezon bez tytułu - dodaje.

Kucharski z kolei zauważa pewną zmianę w zachowaniu Runjaicia. - Zachowanie trenera jest teraz trochę niepokojące, można odnieść wrażenie, że to zupełnie inna osoba niż jesienią. Zmiany z Koroną były wręcz niezrozumiałe, miały negatywny wpływ na drużynę. Nie oszukujmy się, od Legii zawsze wymaga się gry o najwyższe cele. Dotychczasowy okres jego pracy oceniłbym jako niezły. Wicemistrzostwo, puchar i superpuchar Polski to są solidne osiągnięcia. W skali szkolnej czwórka. Na ocenę całości przyjdzie czas po sezonie - podsumował.

Runjaić objął Legię latem 2022 roku. Od tego czasu poprowadził drużynę w 79 meczach, w których osiągnął średnią 1,9 pkt na spotkanie. Dzięki niemu Legia wygrała krajowy Puchar i Superpuchar, a także została wicemistrzem Polski. Kontrakt Runjaicia ze stołecznym klubem wygasa w czerwcu 2026 roku.

Po remisie z Koroną Legia spadła na piąte miejsce z 37 punktami i traci pięć punktów do prowadzącej ex-aequo Jagiellonii Białystok i Śląska Wrocław.