Zmiana właściciela na finiszu? Klub ekstraklasy zmieni się w "wielki projekt" z ambicjami

Śląsk Wrocław jest absolutną rewelacją obecnego sezonu ekstraklasy. Na półmetku rozgrywek zajmował pozycję lidera, ale od powrotu po zimowej przerwie nie zdołał jeszcze wygrać meczu. Zdobył zaledwie jeden punkt za sobotni remis 0:0 z Lechem Poznań i spadł na drugie miejsce. Jeszcze zanim Śląsk zaczął liczyć się w grze o mistrzostwo Polski, kupnem klubu zainteresował się zagraniczny inwestor. Wygląda na to, że do zmian właścicielskich może dojść już niedługo.

REKLAMA

Zobacz wideo Tajny plan Probierza. "Rozpuszczanie mgły"

"Wielki projekt" we Wrocławiu. Będzie nowy właściciel Śląska. "Można poprowadzić do Europy"

Jak informowaliśmy na Sport.pl w czerwcu zeszłego roku, miasto Wrocław, które posiada ponad 99 proc. udziałów w spółce, postanowiło je sprzedać. Jedyną ofertę złożyła niemiecka firma z branży nieruchomościowej - Westminster, której właścicielem jest Marian Ziburske - największy prywatny właściciel nieruchomości w Niemczech.

Wygląda na to, że strony są już blisko porozumienia. Tak wynika ze słów prezesa Śląska Wrocław Patryka Załęcznego, który po meczu z Lechem Poznań udzielił wywiadu w Radiu Rodzina. - Inwestor z tego, co wiem, jest dalej zainteresowany. Rozmowy trwają. Ostateczne decyzje niebawem zapadną. Obie strony na pewno patrzą w dobrą stronę. Ja oczywiście nie uczestniczę w tych rozmowach. Rozmawiałem z inwestorem, bo ostatnio żadnego telefonu do siebie nie wykonywaliśmy, ale na pewno to są bardzo otwarci ludzie, dla których na pewno Śląsk Wrocław to jest wielki projekt, który naprawdę można poprowadzić do Europy - powiedział.

Negocjacje trwają już dość długo. W grudniu wiceprezydent Wrocławia Jakub Mazur tłumaczył, że wpływ na to miał m.in. sportowy sukces drużyny. - Musimy dokonać profesjonalnej i rzetelnej wyceny piłkarzy, którzy teraz świetnie sobie radzą i ich wartość rośnie. Na to wszystko gotowy musi być inwestor, który wchodząc miał trochę inne spojrzenie, bo chciał kupić klub za ponad 8 mln. Teraz kupuje klub z sukcesem, a te nasze wymagania co do dofinansowania są sparametryzowane również w czasie - mówił wówczas.