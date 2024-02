Bezlitosny sąd nad piłkarzem Legii. Wszyscy mają go dość. "Jakim cudem"

Jedno zwycięstwo, dwie porażki i dwa remisy - to bilans Legii Warszawa od powrotu do gry w 2024 roku. Zespół Kosty Runjaicia w dwa tygodnie odpadł z Ligi Konferencji Europy po porażce w dwumeczu z Molde FK 26 oraz traci pięć punktów w tabeli do pierwszej Jagiellonii Białystok. Legia ma aktualnie 37 pkt i zajmuje piąte miejsce w ekstraklasie.

REKLAMA

Zobacz wideo Wychodzili z filmu "Kuba" i płakali. Prawdziwe życie. "Na tym nam zależało"

W niedzielny wieczór Legia Warszawa zremisowała na wyjeździe z Koroną Kielce 3:3, chociaż prowadziła 2:0, następnie 3:1. Gola na 3:3 straciła w 92. minucie. To drugi remis z rzędu stołecznego klubu w lidze po ostatnim 1:1 z Puszczą Niepołomice.

W niedzielny wieczór kibice Legii Warszawa byli bardzo krytyczni względem Kosty Runjaicia i jego zespołu. Szczególnie mocno krytykowany był Maciej Rosołek, który pojawił się na boisku w drugiej połowie, zmieniając Marca Guala.

Maciejowi Rosołkowi wyciągnęli słowa sprzed tygodnia i brutalnie go ocenili. "Nie da się go oglądać"

Po zakończonym meczu internauci błyskawicznie sparafrazowali jego słowa po ostatnim meczu z Puszczą. "Maciej Rosołek: Nie był to słaby mecz, nie uważam żeby był zły, nie ma jakiegoś smutku i załamania bo śmiejąc się oczywiście trochę, no to odrobiliśmy do lidera jeden punkt" - czytamy na portalu X.

"Zmiany to był autentycznie sabotaż. Rosołek jak go nie krytykowałem dał najgorszą zmianę ever. Chyba trzeba się pożegnać z trenerem jak nie wygra z Pogonią" - grzmiał kolejny z kibiców.

Nie zabrakło także odniesień do nazwiska zawodnika. "Chyba jednak wolę Rosołek "Gorący kubek" Knorra... tego piłkarza nie da się oglądać w akcji, tak zwyczajnie, po ludzku".

"Widziałem kilka meczów rezerw Legii w tym sezonie, Rosołek jest piłkarzem, który nie grałby tam w pierwszym składzie...nie mam pojęcia, jakim cudem wchodzi za Guala, grającego swój najlepszy mecz w jedynce" - zastanawiał się jeden z kibiców, wyrażając kulturalną, ale dosadną opinię o grze 22-latka.

Pojawiły się także bardziej obrazowe przedstawienia opinii gry napastnika. "U nas piłkę przed meczem mógłby wynosić Rosołek. Chociaż samochodzik jej nie zgubił, a Maciek to Maciek" - czytamy we wpisie, do którego dołączono nagranie zdalnie sterowanego auta, które dostarczyło piłkę do rozpoczęcia meczu.

"Maciek Rosołek biegnący na pozycję spaloną (spieszy się)" - to z kolei wpis, w którym nawiązano do spalonego napastnika przy anulowanym golu Bartosza Kapustki. A biegnie nie kto inny, jak sam Zbigniew Boniek.

Chociaż Maciej Rosołek ma dopiero 22 lata, to wystąpił już w 121 spotkaniach w barwach Legii Warszawa. Strzelił w nich 16 bramek i zanotował 12 asyst. Cały 2021 rok spędził na wypożyczeniu do Arki Gdynia, dla której zdobył 12 bramek i zaliczył cztery asysty w 37 meczach.