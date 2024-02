Media: Legia podjęła decyzję ws. przyszłości trenera!

W ostatnich tygodniach Legia Warszawa nie radzi sobie najlepiej. Stołeczny klub dwukrotnie przegrał z Molde i tym samym odpadł z Ligi Konferencji Europy na etapie 1/16 finału. Sytuacja w ekstraklasie wcale nie jest lepsza. Niedawno Legia zremisowała 1:1 z Puszczą Niepołomice, a w minionej kolejce wypuściła z rąk zwycięstwo z Koroną Kielce (3:3).

REKLAMA

Zobacz wideo Wychodzili z filmu "Kuba" i płakali. Prawdziwe życie. "Na tym nam zależało"

Niepewna przyszłość Runjaicia. Znamy decyzję Legii

"To, co wyprawia Legia, to jest kryminał" - pisali eksperci po kolejnej wpadce warszawskiej ekipy. I wielu zastanawiało się również nad przyszłością trenera Kosty Runjaicia, a niektórzy domagali się nawet jego zwolnienia. Tak się obecnie jednak nie stanie. Zdaniem TVP Sport Legia nie zamierza kończyć współpracy z niemieckim szkoleniowcem.

Źródło dodaje, że działacze Legii są cierpliwi i dadzą szansę Runjaiciowi na wyjście z dołka. "Trener ma pracować dalej, przeanalizować ostatnie dni i tygodnie, a także poprawić wyniki. Niemiec wchodzi teraz w inny okres, bo będzie mógł spokojnie pracować w pełnym mikrocyklu treningowym" - czytamy w tekście. Dziennikarze twierdzą ponadto, że to inne podejście, ponieważ w przeszłości trener straciłby już pracę. Zmiana nastąpiła po zatrudnieniu Jacka Zielińskiego na stanowisko dyrektora sportowego.

Legia została w walce jedynie o mistrzostwo Polski. Zadanie to nie będzie jednak łatwe. Po 22 kolejkach zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 37 punktów. Do liderującej Jagiellonii Białystok traci pięć punktów. W kolejnej serii spotkań podejmie na własnym stadionie Pogoń Szczecin, która ma serię trzech zwycięstw z rzędu. Spotkanie odbędzie się w sobotę o godzinie 20:00.