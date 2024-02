Ależ wpadka na antenie TVP. Trener Korony musiał natychmiast przepraszać [WIDEO]

Legia Warszawa zremisowała 3:3 z Koroną Kielce. Ostatniego gola straciła niemal w samej końcówce spotkania, co można uznać za sporą wpadkę. Ta przydarzyła się też trenerowi kieleckiej drużyny. Doszło do niej w przerwie meczu, kiedy to Kamil Kuzera udzielał wywiadu. W pewnym momencie przywołał nazwisko byłego bramkarza Legii, któremu w przeszłości strzelił gola. Tyle tylko, że niefortunnie się przejęzyczył i przekręcił nazwisko rywala.

