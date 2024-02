Meczycho w ekstraklasie! W 94. minucie gol sezonu! [WIDEO]

Przed wyjazdowym meczem Górnika Zabrze z Widzewem Łódź doszło do sporego zamieszenia. Piłkarze śląskiej drużyny nie pojawili się na piątkowym treningu, by wyrazić niezadowolenie z powodu problemów finansowych klubu, przez które nie otrzymali pensji za poprzednie dwa miesiące. Dzień później władze zapewniły, że już wkrótce uregulują zaległości. W związku z tym zawodnicy Jana Urbana pojechali do Łodzi na niedzielne spotkanie. To zapowiadało się niezwykle ciekawie. Faworytem wydawała się być ekipa z Zabrza, która znajdowała się wyżej w tabeli. Jednak już w pierwszej połowie doznała wstrząsu.

Kapitalna pierwsza połowa w wykonaniu Widzewa. Dwa szybkie ciosy. Górnik na kolanach

Mimo że to goście częściej utrzymywali się przy piłce, to Widzew wykazywał większą inicjatywę w pierwszej połowie. Częściej stwarzał zagrożenie pod bramką Górnika - oddał cztery celne strzały przy tylko jednym rywali.

Początek był jednak dość wyrównany i ospały, a akcji było jak na lekarstwo. Dopiero w 30. minucie kibice zebrani na stadionie zobaczyli pierwszą bramkę. Dużym sprytem w tej akcji wykazał się Jordi Sanchez. Przepuścił podanie od Fabio Nunesa, co zmyliło rywali. Finalnie do piłki dopadł Antonio Klimek i to właśnie on umieścił futbolówkę w siatce.

Górnik próbował odpowiedzieć, ale brakowało skuteczności. Za to w 33. minucie Klimek znów miał znakomitą okazję, by wpisać się na listę strzelców, ale piłka obiła poprzeczkę. Chwilę później sędzia podyktował rzut rożny dla gospodarzy i tym razem już futbolówka zatrzepotała w siatce. Po dośrodkowaniu Juan Ibiza trafił efektownie z woleja.

Ten gol pobudził zabrzan do ataków. Znakomitą okazję miał m.in. Lukas Podolski, ale futbolówka minimalnie minęła cel. Była to najlepsza akcja Górnika w tej połowie. Ta ostatecznie zakończyła się aż dwubramkowym prowadzeniem Widzewa.

Górnik odpowiedział Widzewowi, ale końcówka to prawdziwy pogrom. Czerwona kartka i kolejna bramka przypieczętowały los zabrzan

Już od początku drugiej połowy goście ruszyli do pressingu. Starali się wywrzeć presję na rywalach i zmusić ich do błędu. Finalnie wywalczyli rzut rożny, po którym udało się zdobyć gola kontaktowego. Tak zwanym szczupakiem piłkę w siatce umieścił Rafał Janicki.

Górnik tylko się rozpędzał, co dość mocno zdziwiło łodzian. Popełniali proste błędy, ale mimo wszystko nie pozwolili rywalom zdobyć kolejnego gola. Co więcej, sami byli blisko zdobycia bramki w 57. minucie. Wówczas Fran Alvarez uderzył z woleja, ale zabrakło skuteczności.

W kolejnych minutach dużym spokojem i skutecznością wykazał się też Rafał Gikiewicz, a więc zimowy nabytek łodzian. W 65. minucie znów znakomitą okazję miał Podolski, ale bramkarz obronił strzał główką.

Niewykorzystane okazje lubią się mścić, o czym chwilę później mógł boleśnie przekonać się Górnik. Jeden z piłkarzy Widzewa trafił do siatki, ale sędzia dopatrzył się przewinienia. Co więcej, w 88. minucie szanse zabrzan na wyrównanie dramatycznie spadły. Drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę zobaczył strzelec bramki, Rafał Janicki. Ten fakt znakomicie wykorzystał Noah Diliberto, który kapitalnym strzałem przypieczętował zwycięstwo łodzian w 94. minucie.

Tym samym to Widzew wywalczył trzy punkty na własnym boisku, dzięki czemu awansował w tabeli. Znajduje się na 9. lokacie z dorobkiem 28 punktów. Ekipa Jana Urbana zajmuje z kolei 7. miejsce, ale ma tylko cztery punkty więcej. Kolejny mecz w ekstraklasie łodzianie rozegrają już w sobotę 2 marca, kiedy to zmierzą się ze Śląskiem Wrocław. Z kolei Górnik zagra tego samego dnia z Jagiellonią Białystok.