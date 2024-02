Co za gol w ekstraklasie! "Ping-pong". Skończyło się niespodzianką [WIDEO]

Puszcza Niepołomice nie zamierza się poddawać w walce o utrzymanie, co po raz kolejny udowodniła w niedzielne południe. Skazywany na pożarcie beniaminek kapitalnie rozpoczął domowe spotkanie z Zagłębiem Lubin i jako pierwszy znalazł drogę do siatki. I choć później to rywale przejęli inicjatywę, strzelając gole, to gospodarze się nie poddali. Finalnie odebrali cenne punkty faworytowi.

