Dotychczasowe mecze 22. kolejki ekstraklasy nie rozpieszczały fanów i nie obfitowały w mnóstwo emocji i grad bramek. Piątkowe zmagania w lidze rozpoczęły się od starcia Piasta Gliwice z Cracovią. To spotkanie jednak kompletnie zawiodło i fani przez całe 90 minut nie zobaczyli ani jednego gola. Podział punktów sprawił, że Piast Gliwice przesunął się na 11. pozycję w tabeli z dorobkiem 25 punktów. Tyle samo "oczek" ma zajmujący 12. lokatę Widzew Łódź. Cracovia także zanotowała progres, bo wskoczyła z 11. na dziewiątą pozycję.

Jagiellonia Białystok wciąż na fotelu lidera [TABELA EKSTRAKLASY]

W drugim meczu działo się znacznie więcej. Pogoń Szczecin w pierwszej połowie prowadziła 1:0 po strzale Rafała Kurzawy. Po zmianie stron padło jeszcze sześć goli, w tym dwie po stronie gości. Dla Pogoni dublet ustrzelił Alexander Gorgon, a do tego jedno trafienie dołożył Kamil Grosicki. Z kolei na listę strzelców gości wpisali się Dani Ramirez i Antoni Młynarczyk. Po zwycięstwie Pogoń zajmuje czwarte miejsce i traci jeden punkt do trzeciego Lecha. ŁKS Łódź zamyka tabelę, a do bezpiecznej pozycji traci 11 "oczek".

W sobotę kibice przeżyli zdecydowanie mniej emocji. W pierwszym sobotnim meczu Jagiellonia sensacyjnie zremisowała 1:1 z Ruchem Chorzów. Drużyna Adriana Siemieńca po golu Daniela Szczepana musiała odrabiać straty. Kiedy wydawało się, że lider tabeli potknie się, Jesus Imaz w siódmej minucie doliczonego czasu gry zdobył jeden punkt dla klubu z Białegostoku.

W drugim sobotnim meczu Lech Poznań bezbramkowo zremisował na własnym stadionie ze Śląskiem Wrocław, w związku z czym nie doszło do znaczących roszad w tabeli. Na drugim miejscu nadal znajduje się Śląsk z dorobkiem 42 punktów. Tyle samo ma lider - Jagiellonia. Lech zajmuje na trzecią lokatę - 40 punktów. W ostatnim meczu tego dnia Stal Mielec podejmowała na własnym obiekcie Raków Częstochowa. Podopieczni Dawida Szwargi oddali osiem strzałów na bramkę w trakcie 90 minut, ale mimo to nie znaleźli do niej drogi i mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Aktualnie Raków Częstochowa jest na piątym miejscu z dorobkiem 36 punktów. Stal plasuje się na ósmej lokacie i ma 29 punktów.

Wyniki spotkań 22. kolejki ekstraklasy:

Piast Gliwice - Cracovia 0:0

Pogoń Szczecin - ŁKS Łódź 4:2

Jagiellonia Białystok - Ruch Chorzów 1:1

Lech Poznań - Śląsk Wrocław 0:0

Stal Mielec - Raków Częstochowa 0:0

Tabela ekstraklasy: