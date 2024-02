Strajk w klubie ekstraklasy, a teraz takie wieści. Stało się!

- Nie ma dyrektora, nie ma prezesa, nie ma wypłat, a my wychodzimy na boisko i gramy o pełną pulę, dajemy z siebie wszystko. Za to szacunek dla piłkarzy i trenerów - mówił Lukas Podolski w rozmowie z WP Sportowe Fakty. Mistrz świata z reprezentacją Niemiec wprost przyznał, że "zawodnicy są wku***eni" sytuacją w klubie.

Piłkarze Górnika zakończą protest? Klub obiecuje wypłatę pensji

Niedługo po tych słowach gracze Górnika postanowili zaprotestować. W ramach sprzeciwu nie zjawili się na porannym treningu w ostatni piątek. Przyczyną takiej reakcji był oczywiście brak wypłat za ostatnie dwa miesiące. Klub oficjalnie przyznał, że jest to prawda, ale obwiniał za to belgijski KAA Gent, który nie zapłacił na czas pierwszej raty za wart dwa miliony euro transfer Daisuke Yokoty.

Wygląda na to, że Belgowie w końcu postanowił zapłacić zaległą ratę i wkrótce na konto Górnika wpłynie milion euro. Klub obiecał już za pomocą mediów społecznościowych, że wkrótce ureguluje zaległości wobec zawodników.

"Otrzymaliśmy od KAA Gent potwierdzenie przelewu pierwszej transzy należności za transfer Daisuke Yokoty. Pieniądze mają zostać zaksięgowane na początku przyszłego tygodnia. W związku z tym, zgodnie z ustaleniami z wczorajszego spotkania zarządu z pierwszą drużyną, wszelkie zaległości wobec piłkarzy oraz sztabu szkoleniowego zostaną uregulowanie do końca przyszłego tygodnia" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym w serwisie X.

To oznacza, że już niedługo piłkarze Górnika będą mogli całkowicie skupić się na grze w piłkę. Do tej pory problemy finansowe nie wpływały na ich postawę na boisku. Zabrzanie świetnie zaczęli ekstraklasową wiosnę i wygrali dwa pierwsze mecze 3:1 - z Piastem Gliwice i Koroną Kielce. W niedzielę zmierzą się na wyjeździe z Widzewem Łódź i jeżeli wygrają, to umocnią się na siódmym miejscu w tabeli i utrzymają kontakt z ligową czołówką.