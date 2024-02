Sceny w ekstraklasie. Raków "przegrał" z bramkarzem. Bohater!

Po porażce 1:2 z Wartą Poznań w Rakowie Częstochowa zrobiło się gorąco. Pojawiły się informacje wskazujące na to, że trener Dawid Szwarga wkrótce może stracić pracę. Długo wydawało się, że mecz z Piastem Gliwice będzie kolejnym kamyczkiem w ogródku szkoleniowca - ale w tamtym meczu Raków uratował zwycięstwo w ostatniej chwili.

Niemistrzowska gra Rakowa. Stal Mielec z cennym punktem

Za to mielczanie zaczęli rundę doskonale i do sobotniego meczu z Rakowem podchodzili z wygodnej pozycji zespołu, który tylko może, a nic nie musi. Początek Stal miała bardzo trudny - gospodarzy już w 5. minucie przed stratą gola uratował świetny ostatnio Mateusz Kochalski. Jednak im dłużej trwał mecz, tym lepiej grała Stal, a Raków stawał się coraz bardziej bezzębny. W końcówce pierwszej połowy mielczanie potrafili się odgryzać, ale zazwyczaj kończyło się na zalążkach akcji - jeżeli już dochodzili do strzałów, to większych problemów z interwencjami nie miał Vladan Kovacević.

Po przerwie Raków grał już zdecydowanie lepiej, ale wciąż miał problemy dochodzeniem do klarownych sytuacji. Dobrze spisywała się obrona Stali Mielec, a gdy zawodziła i częstochowianie dochodzili do strzałów, to przegrywali z bardzo dobrze dysponowanym Kochalskim. W pewnym momencie gospodarze skupiali się już wyłącznie na obronie.

Przyniosło to jednak satysfakcjonujący skutek, bo Raków grał nudny, przewidywalny futbol. Remis 0:0 z mistrzem Polski jest dla Stali wynikiem bardzo dobrym. Trener Kamil Kiereś może być dumny ze swoich podopiecznych, którzy są coraz bliżej utrzymania. Dzisiejszy wynik nie byłby jednak możliwy, bez kolejnego dobrego występu Mateusza Kochalskiego - golkiper drugi tydzień z rzędu zachował czyste konto. Za to Raków Częstochowa nie wykorzystał remisów Jagiellonii z Ruchem Chorzów i Lecha Poznań ze Śląskiem Wrocław, żeby dogonić rywali w walce o mistrzostwo Polski.