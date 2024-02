Kołtoń nie zostawił suchej nitki na klubie ekstraklasy. "To patologia"

Górnik Zabrze przeżywa w tym sezonie koszmarne problemy organizacyjne. Odkąd odeszli z niego Adam Matysek i Łukasz Milik w klubie nie ma ani prezesa, ani dyrektora sportowego. W dodatku "Przegląd Sportowy" ujawnił, że piłkarze od dwóch miesięcy nie otrzymali pensji. Potwierdził to kaptan Górnika Lukas Podolski - Dziennikarze napisali prawdę. Wypłat nie było i do tej pory nie ma. Nie mogę więc oszukiwać, bo mówię też w imieniu innych. Zawodnicy są wku***eni, tyle - stwierdził dobitnie.Z tego powodu w piątek drużyna ogłosiła strajk i nie stawiła się na treningu.

Kołtoń nie wytrzymał. Tak skomentował zamieszanie wokół Górnika. "To jest chore"

Sytuację wokół Górnika skomentował na kanale Meczyki na YouTubie dziennikarz Roman Kołtoń. - To pokazuje patologię zarządzania Górnikiem Zabrze. Powiedzmy sobie szczerze, to jest klub, którym zarządzanie polega na tym, że miasto chce wciąż rządzić, chce obsadzać pewne stanowiska. A jak ma tylko problem, to nie obsadza tych stanowisk. Przecież to jest chore. To jest chore, że nie ma prezesa i dyrektora sportowego i ktoś o to nie zadba - grzmał.

W piątek na stronie Górnika Zabrze pojawił się komunikat, w którym przeproszono piłkarzy za opóźnienia. - Główną przyczyną jest nieotrzymanie w planowanych terminach łącznie blisko 7 800 000 zł od kontrahentów z tytułów transferów. Zarząd przedstawił drużynie także plan uregulowania zobowiązań - czytamy. Chodzi m.in. o 2 mln euro za Daisuke Yokotę, których wciąż nie wypłaciło belgijskie KAA Gent.

Podolski pokazał akademię Górnika. Kołtoń: "Jak z horroru"

Kołtoń wypowiedział się też na temat Lukasa Podolskiego, który otwarcie staje przeciwko zarządowi Górnika i nie raz ujawniał związane z nim brudy. Zdaniem dziennikarza, były mistrz świata wykonuje przede wszystkim dobrą robotę. - Jako piłkarz chce pożyczyć pieniądze klubowi, chce napędzić go w innym kierunku, profesjonalizacji, ułożenia go, sfinansował autokar dla szkółki... - wyliczał.

Pod koniec ubiegłego roku Podolski pokazał kompromitujące klub zdjęcia z tamtejszej akademii. Były na nich mocno zaniedbane, brudne pomieszczenia i sypiący się sprzęt. Kołtoń miał okazję zobaczyć to na własne oczy. - Miałem wrażenie, że nie znalazłem się w PRL-u, bo w PRL-u obiekty piłkarskie były bardziej zadbane, tylko w jakiejś rzeczywistości jak z filmu, jakiego horroru, gdzie przez 30 lat nikogo nie było i wszystko się rozsypało - skomentował.