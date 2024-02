Ważne wieści ws. przyszłości Josue. Legia wreszcie się zdecydowała

Od kiedy Josue trafił do Legii, to jest kluczowym piłkarzem stołecznego klubu. Do tej pory rozegrał w jej barwach 117 spotkań, w których strzelił 26 goli i zanotował 30 asyst. Do jakości piłkarskiej dochodzi też ta, której nie da się zmierzyć statystykami - pomocnik jest liderem drużyny w szatni i na boisku.

Legia podpisze kontrakt z Josue? Jego agent już jest w Warszawie

Tylko że Legia ma problem - Josue wciąż nie podpisał nowej umowy. Klub w styczniu słowami dyrektora sportowego Jacka Zielińskiego komunikował, że potrzeba spokoju i zapewniał, że "do końca marca będą decyzje". Portugalczyk i kibice mogli się jednak niecierpliwić. Tym bardziej że Legia pozbyła się Ernesta Muciego i Bartosza Slisza - czyli kluczowych zawodników pierwszego zespołu - a dobrych wiadomości brakowało.

Wygląda jednak na to, że Legia w końcu zdecydowała się podjąć negocjacje z zawodnikiem. Tomasz Włodarczyk w programie "Okno Transferowe" poinformował, że na dzisiejszym meczu Legii z Molde, ma być obecny Victor Goncalves - to jeden z szefów agencji ProEleven, z której usług korzysta Josue.

- Już na dobre rozpoczną się rozmowy na temat nowego kontraktu dla Josue (...). Jacek Zieliński na konwencji w Lizbonie bodajże w listopadzie, pierwszy raz spotkał się na kolacji z agencją ProEleven. Wstępnie tam zahaczono o temat Josue. Vitor Goncalves przyjeżdza do Warszawy na mecz, ale Legię mógłby obejrzeć w telewizji - spotka się z Jackiem Zielińskim i obgada temat Josue. Sam Zieliński chciałby zamknąć temat Josue szybciej niż to miało miejsce ostatnio - powiedział Tomasz Włodarczyk.

Gdy Josue po raz ostatni przedłużył umowę z Legią - w 2023 roku - to stało się to dopiero po ostatnim meczu w sezonie. Piłkarz sam ogłosił to kibicom tuż po zakończeniu spotkania ze Śląskiem Wrocław (3:1) i zapowiedział, że w obecnych rozgrywkach klub powalczy o mistrzostwo Polski. Na razie Legia zajmuje dopiero 5. miejsce w lidze, ale do pierwszej Jagiellonii Białystok traci zaledwie pięć punktów.