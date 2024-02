Gorąco w klubie ekstraklasy. Sprzeczne doniesienia ws. zwolnienia trenera

Z początkiem grudnia Maciej Kędziorek przestał być asystentem ówczesnego trenera Lecha Poznań Johna van den Broma, a sam zdecydował się zostać głównym szkoleniowcem na ławce Radomiaka Radom. 43-latek zastąpił na tym stanowisku Rumuna Constantina Galcę, któremu coraz mniej chciało się pracować w Radomiu od pewnego czasu.

Pierwsze trzy mecze Kędziorka na ławce Radomiaka to wygrana 3:0 z Widzewem Łódź i dwa remisy: 1:1 z Górnikiem Zabrze oraz 2:2 z Lechem Poznań. Po tym przyszła przerwa zimowa w rozgrywkach ekstraklasy, dzięki której szkoleniowiec mógł lepiej zapoznać się z drużyną.

Pierwsza dwa mecze po wznowieniu ligi? Bilans bramkowy 0:10, trzy czerwone kartki i bolesne przegrane 0:6 z Cracovią oraz 0:4 z Pogonią Szczecin. Oczywiście tak wysokie porażki były konsekwencją m.in. błyskawicznie otrzymanych czerwonych kartek. Z Cracovią Leonardo Rocha wyleciał z boiska już w drugiej minucie, a z Pogonią Gabriel Kobylak został wykluczony z gry w 31. minucie meczu.

Sprzeczne informacje ws. sytuacji Macieja Kędziorka w Radomiaku Radom

Tak fatalny początek rundy wiosennej miał poważnie "nadszarpnąć pozycję" Macieja Kędziorka na ławce Radomiaka Radom. "Według naszych informacji szkoleniowiec siedzi na gorącym krześle i jeśli wkrótce Radomiak nie poprawi wyników, może zostać zwolniony" - przekazał portal Meczyki.pl.

Do tych doniesień błyskawicznie odniósł się Szymon Janczyk z Weszło, który jest blisko drużyny z Radomia. "Potraktujcie to z dużym dystansem i uśmiechem. Radomiak w ogóle nie rozważa zmiany trenera, choć sformułowanie "jeśli wkrótce nie poprawi wyników" jest wygodne i uniwersalne, bo pewnie jak dostanie w cymbał jeszcze parę razy, to rozważać zacznie" - skontrował doniesienia Meczyków.

"Maciej Kędziorek obecnie siedzi na całkiem wygodnym krześle, bo ma na nim poduszkę w postaci okoliczności przegranych meczów" - podkreślił, odnosząc się do wspomnianych wyżej czerwonych kartek.

Aktualnie Radomiak Radom zajmuje 13. pozycję w tabeli ekstraklasy i ma 24 punkty na koncie. To o trzy więcej od Puszczy Niepołomice, która jest pierwszym z zespołów strefie spadkowej. Kolejny mecz Radomiak rozegra w poniedziałek 26 lutego o 19:00 na wyjeździe z Wartą Poznań.