Oficjalnie. Jest już następca pierwszego zwolnionego w tym roku trenera w ekstraklasie

We wtorek ŁKS Łódź podjął decyzję o zwolnieniu Piotra Stokowca. Kilkadziesiąt minut po komunikacie o wypowiedzeniu umowy 51-latkowi, łódzki klub poinformował o tym, kto go zastąpi. To szkoleniowiec, który w przeszłości pracował w akademii oraz z rezerwami ŁKS-u. Nie jest to więc postać anonimowa w łódzkim środowisku.

