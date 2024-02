Gikiewicz ujawnia, dlaczego odszedł z ligi tureckiej. Dosadnie

Przed tygodniem Rafał Gikiewicz niespodziewanie podpisał kontrakt z Widzewem Łódź. 36-letni bramkarz, który zaczął sezon w tureckim Ankaragucu, wrócił do ekstraklasy po 10 latach. Gikiewicz związał się z Widzewem półrocznym kontraktem z opcją przedłużenia go.

Czas spędzony w Turcji był dla Gikiewicza fatalny. Polak w kilka miesięcy rozegrał tylko siedem meczów i na początku lutego rozwiązał umowę. Początkowo wydawało się, że 36-latek trafi do Wisły Kraków, jednak ostatecznie zdecydował się na przenosiny do klubu ekstraklasy.

Dlaczego Gikiewicz zdecydował się na odejście z Turcji, mimo że zaczynał w niej jako podstawowy bramkarz? - Mogłem tam zostać, nadal kasować kontrakt, ale też często siedzieć na ławie. I to mi właśnie nie pasowało, wolałem grać. Natomiast kto mnie zna, to wie, że jak nie gram, to pracuję na treningach dwa razy więcej, żeby nadrobić to, co ucieka mi w meczach - powiedział w rozmowie z portalem sportowefakty.wp.pl.

Gikiewicz o powodach powrotu do Polski

- Poległem tam trochę na limicie obcokrajowców, bo w lidze tureckiej grać ich maksymalnie ośmiu w składzie. Gdy zaczynaliśmy sezon, ja grałem w bramce, a trzech Turków w polu. Ale w trakcie rozgrywek ci miejscowi zawodnicy doznali kontuzji i zrobił się problem. Trener musiał upychać Turka w bramce i w efekcie ja szedłem na ławkę - dodał.

Gikiewicz w dobrym stylu zaczął przygodę w Widzewie. W niedzielę jego nowa drużyna wygrała 2:0 derby z ŁKS. Po 21. kolejkach Widzew jest na 11. pozycji w tabeli z 35 punktami. Drużyna Daniela Myśliwca ma cztery punkty przewagi nad strefą spadkową.

Gikiewicz ostatni raz odchodził z ekstraklasy w 2014 r., kiedy zamieniał Śląsk Wrocław na Eintracht Brunszwik. Później grał kolejno we Freiburgu, Unionie Berlin, a tuż przed wyjazdem do Turcji w Augsburgu.