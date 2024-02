Gole Jordiego Sancheza i Fabio Nunesa nie były głównym tematem po niedzielnych derbach Łodzi. Kibice Widzewa wywiesili w swoim sektorze flagę rosyjskiego klubu CSKA Moskwa. - To nie przypadło do gustu internautom. Pod wpisem pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy. "Jako kibicowi Widzewa jest mi po ludzku wstyd", "nie bez powodu mówią na siebie czerwona armia", "wstyd i hańba", "żenada", "co to ma być" - relacjonował dziennikarz Sport.pl Jakub Seweryn.

REKLAMA

Zobacz wideo Kibice na dachach magazynów i domów, Boniek na balkoniku. Tak Widzew wstawał po upadku

Widzew zabrał stanowisko. Jaśniej się nie dało

- Dla mnie jest żenada. Nie można do czegoś takiego doprowadzić - tak sytuację na trybunach ocenił legendarny komentator TVP, Dariusz Szpakowski. O tę kwestię został zapytany w programie Misja Futbol w Onecie. Pomimo tego, że wiedział o relacjach pomiędzy kibicami Widzewa i CSKA, nie miał żadnych wątpliwości. - Ja się dziwię w ogóle, że na coś takiego pozwolono. Rozumiem, że są jakieś porozumienia pomiędzy kibicami danych klubów, ale nie w takim momencie - dodawał.

Lawina komentarzy i słów krytyki, a także ich rosnąca skala sprawiły, że głos postanowił zabrać rzecznik prasowy klubu. - Stanowisko Widzewa Łódź w sprawie inwazji Rosji na Ukrainę zostało jasno zajęte już pierwszego dnia po jej rozpoczęciu. Klub wspierał Ukrainę poprzez szereg skoordynowanych działań, w tym zbiórkę darów i pieniędzy - napisał Marcin Tarociński na swoim profilu na X.

Dodał, że klub we współpracy z partnerami i sponsorami przyjął grupę uchodźców - także dzieci z Czernichowa, Łucka i Dnipra. Część z nich rozpoczęła treningi w Akademii Widzewa. - Był to jeden z największych projektów pomocowych, organizowanych przez klub sportowy. Cała grupa gościła również na trybunach Serca Łodzi i mogła liczyć na wsparcie przez cały czas pobytu w Polsce. Ambasadorem akcji był Andrzej Michalczuk, Ukrainiec, który jest jedną z piłkarskich legend Widzewa Łódź - dodał.

Po zwycięstwie w derbowym starciu Widzew ma na swoim koncie 25 punktów i zajmuje 11. miejsce. Prowadzi Jagiellonia, która ma taki sam dorobek, co drugi Śląsk. Łodzianie w następnej kolejce, 25 lutego, zagrają u siebie z Górnikiem Zabrze. Początek tego meczu o 15:00.