Rumak dostał pytanie o mistrzostwo Polski. Oto co odpowiedział

Lech Poznań doskonale rozpoczął 2024 r. Przed tygodniem drużyna Mariusza Rumaka wygrała u siebie z Zagłębiem Lubin (2:1), a w sobotę ograła na wyjeździe Jagiellonię Białystok (2:1). Dla zespołu z Podlasia była to pierwsza w tym sezonie porażka przed własną publicznością.

Zwycięstwo z Jagiellonią i dwie porażki Śląska Wrocław w 2024 r. sprawiły, że Lech natychmiastowo odrobił straty do ligowej czołówki. Obecnie drużyna Rumaka ma już tylko dwa punkty straty do Jagiellonii i Śląska, z którym zagra u siebie już w najbliższej kolejce.

Jeszcze przed startem rozgrywek wielu wątpiło w mistrzowskie szanse Lecha. Poznaniacy tracili aż osiem punktów do Śląska i pięć do Jagiellonii. Co więcej, klub zwolnił trenera - Johna van den Broma - którego tymczasowo zastąpił Rumak.

Niespełna 47-letni szkoleniowiec był już pierwszym trenerem Lecha od marca 2012 r. do sierpnia 2014 r. Później pracował jeszcze w Zawiszy Bydgoszcz, Śląsku Wrocław, Bruk-Becie Termalice Nieciecza oraz Odrze Opole. Nigdzie jednak nie zagrzał miejsca na dłużej i nigdzie nie zrobił wielkiej kariery.

W ostatnim czasie Rumak był pracownikiem Lecha i niespodziewanie otrzymał szansę poprowadzenia zespołu w rundzie wiosennej. Rundzie, która wciąż może zakończyć się dla poznaniaków mistrzostwem Polski.

"Brak mistrzostwa Polski będzie niezrealizowaniem celu"

- Kluczowe będzie utrzymanie wysokiej formy w dłuższym okresie czasu, bo tak naprawdę 10 ostatnich kolejek będzie kluczowe. Mecze bezpośrednie oczywiście również są bardzo ważne, bo to często mecze za cztery punkty, ale wydaje mi się, że istotne będą ostatnie kolejki, gdy dojdą kartki, kontuzje, zawieszenie i szerokość kadry może się okazać kluczowa - powiedział Rumak w rozmowie z portalem weszło.com.

- Nie ma meczów o mniejszą stawkę. Grając na Jagiellonii, gdzie nikt nie wygrał, to tak samo ważny jest mecz z broniącym się przed spadkiem ŁKS-em, bo ważą tyle samo. Każdy mecz jest za trzy punkty i chodzi o narrację, że my musimy traktować każde spotkanie wyjątkowo jak finał. Ale w żaden sposób nie będziemy mówili, że jak przegramy, to odpadamy, bo liga jest długa i przed nami jeszcze wiele meczów - dodał.

- "Kolejorz" dzisiaj musi jasno powiedzieć: to jest klub, który jest tak prowadzony, by zdobywać tytuły i powinien to robić jak najczęściej, o ile to możliwe. Ale to nie oznacza też, że brakuje nam pokory, bo mamy jej bardzo dużo. Ale jeśli chodzi o narrację wewnątrz klubu, to "Kolejorz" musi walczyć o mistrzostwo i zrobić wszystko, by stwarzać sobie takie możliwości. Pomiędzy "chcę" a "muszę" jest duża różnica - stwierdził trener poznaniaków.

- Myślę, że pięć zespołów będzie się liczyło, do tego my. Zobaczmy, jak płaska jest tabela i jak niewielkie różnice, więc myślę, że każdego z tej grupy stać, aby zdobyć dzisiaj mistrzostwo Polski. Czy jego brak uznam za porażkę? Nie, za niezrealizowanie celów. Cele są jasne - podsumował Rumak.

Mecz Lech - Śląsk w sobotę o 17:30. A już 27 lutego Lech podejmie Pogoń Szczecin w ćwierćfinale Pucharu Polski. Relacje na żywo na Sport.pl.