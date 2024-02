Niewypał Legii błysnął w nowym klubie. Co za występ

Makana Baku pierwszy raz pokazał się w ekstraklasie wiosną 2021 r. Tamtą rundę trzykrotny reprezentant Niemiec U-21 spędził w Warcie Poznań i pozostawił po sobie bardzo dobre wrażenie. Baku rozegrał 13 meczów, strzelił sześć goli, miał asystę.

Po powrocie do niemieckiego Kiel Baku został sprzedany do tureckiego Goztepe, a po roku wrócił do ekstraklasy, bo kupiła go Legia Warszawa. Wydawało się, że Baku może zostać wielkim wzmocnieniem stołecznego klubu, ale rzeczywistość okazała się zupełnie inna.

Niemiec zagrał w Legii raptem 40 meczów, strzelił tylko jednego gola i miał dwie asysty. Baku pełnił przede wszystkim rolę rezerwowego, a na boisku spędził średnio niewiele ponad 47 minut. Kiedy latem warszawiacy sprowadzili Patryka Kuna i Gila Diasa, a zimą wypożyczyli jeszcze Ryoyę Morishitę, stało się jasne, że dla Baku nie ma miejsca w drużynie Kosty Runjaicia.

Pierwszy gol Baku w Grecji

Zimą Baku został wypożyczony do greckiego OFI Kreta. I początki w nowym klubie miał równie trudne. Baku zagrał w ligowych meczach z Panetolikosem (1:0), AEK Ateny (0:3), AE Kifisias (1:2) i Olympiakosem (0:4) oraz pucharowych spotkaniach z AE Kifisias (1:1) i Panetolikosem (1:2 i 1:3).

W siedmiu meczach Baku przebywał na boisku przez 357 minut. Cztery z nich zaczął w podstawowym składzie, w trzech pojawił się na boisku z ławki rezerwowych. Nie strzelił w nich gola, nie miał też asysty. Aż do poniedziałku.

Po południu Baku błysnął w meczu 23. kolejki greckiej Super League, w którym OFI pokonało Panserraikos 4:0. Baku miał w nim dwie asysty i bramkę. Dwa ostatnie podania Niemiec miał przed przerwą, kiedy asystował przy golach Aarona Iseki Leyi na 1:0 i 3:0. W 79. minucie Baku zdobył bramkę po podaniu Luis Gallegosa.

Dla Baku był to pierwszy wpis do statystyk od sierpnia zeszłego roku. 10 sierpnia Niemiec asystował w rywalizacji z Austrią Wiedeń (1:2) przy Łazienkowskiej, a 10 dni później strzelił gola Koronie Kielce (1:0) w ekstraklasie.

Baku wróci do Legii po zakończeniu obecnego sezonu.