- Dla mnie jest żenada. Nie można do czegoś takiego doprowadzić - tak do ogromnej afery z derbów Łodzi odniósł się legendarny komentator TVP, Dariusz Szpakowski. Kibice Widzewa ku powszechnemu oburzeniu wnieśli na mecz z ŁKS-em flagę rosyjskiego klubu CSKA Moskwa. Szpakowski jednoznacznie dał do zrozumienia, co o tym myśli. Przypomniał też o ostatnich haniebnych dla Rosji wydarzeniach.

