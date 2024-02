Polak odmówił Legii. Borek ujawnia. "Podziękował"

Legia Warszawa w nie najlepszej formie wróciła do gry po przerwie zimowej. Najpierw piłkarzy Kosty Runjaicia wygrali na wyjeździe 1:0 z Ruchem Chorzów, następnie przegrali 2:3 wyjazdowe spotkanie z Molde FK w pierwszym meczu 1/16 finału Ligi Konferencji Europy, a w niedzielę tylko zremisowali u siebie 1:1 z Puszczą Niepołomice.

Bez wątpienia na grę Legii Warszawa wpłynęły odejścia dwóch tak ważnych zawodników jak Ernest Muci (do Besiktasu) i Bartosz Slisz (do Atlanty United). Klub z Łazienkowskiej zarobił na obu zawodnikach łącznie ponad 13 milionów euro, a jednocześnie na zasadzie wypożyczeń sprowadził do siebie Japończyka Ryoyuiego Morishitę oraz Kosowianina Qendrima Zybę.

Po niedzielnej wpadce z Puszczą w portal Meczyki.pl poinformował, że Legia chce ściągnąć do siebie Sebastiana Kowalczyka, który obecnie występuje w Houston Dynamo. W artykule nie sprecyzowano, czy miałby to być transfer definitywny bądź wypożyczenie. 25-latek do MLS trafił latem ubiegłego roku z Pogoni Szczecin za pół miliona euro. Dla "Portowców" przed transferem wystąpił w 186 meczach, w których zdobył 19 bramek i zanotował 21 asyst.

Sebastian Kowalczyk woli walczyć o skład w Houston Dynamo

Z transferu tej zimy jednak nici. Takie informacje przekazał w poniedziałek Mateusz Borek. - Rozmawiałem z Mariuszem Piekarskim [agent Kowalczyka - przyp. red.], z którym skontaktował się dyrektor sportowy Legii, Jacek Zieliński. Po kilkudziesięciu godzinach funkcjonowania tej oferty od Legii Warszawa Sebastian Kowalczyk, doceniając zainteresowanie, podziękował i chce się skupić na walce o pierwszy skład drużyny z Teksasu w nadchodzącym sezonie MLS - poinformował komentator. - Na dziś tego tematu nie ma. Kowalczyk nie będzie Legii Warszawa. Kowalczyk pozostaje w amerykańskiej lidze - dodał na koniec.

Niewykluczone, że temat powróci latem, gdyż umowa Sebastiana Kowalczyka z Houston Dynamo obowiązuje tylko do końca grudnia bieżącego roku.

Legia Warszawa po 21 kolejkach ekstraklasy zajmuje piąte miejsce w tabeli z dorobkiem 36 punktów. Kolejny mecz rozegra w czwartek. Tego dnia o godzinie 21:00 zmierzy się w rewanżowym meczu 1/16 finału Ligi Konferencji z Molde.