Oto pierwszy spadkowicz z ekstraklasy? Rozebrali piłkarzy. I jeszcze ten gest

Efektowna otoczka i bardzo przeciętne granie - tak w skrócie można określić 70. derby Łodzi, które odbyły się w niedzielę na stadionie przy Alei Unii. Przed meczem, a także na trybunach w jego trakcie działo się bowiem bardzo wiele - gra świateł, głośny doping, liczne i efektowne oprawy. Na boisku z kolei po koszmarnej pierwszej połowie z obu stron, w drugiej dominował Widzew, który w pełni zasłużenie pokonał ŁKS 2:0.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia kontra Ruch! Starcie kibicowskich gigantów na Stadionie Śląskim

Łódzka Wieża Babel. Zagrało 16 piłkarzy 10 narodowości. Nie zrozumieli nawet żądania oddania koszulek

ŁKS nie wygrał derbów u siebie już od 16 lat, a i na ten sukces będzie musiał czekać dalej. Ale nie to było dla gospodarzy niedzielnego spotkania najgorsze. Piłkarze Piotra Stokowca zaprezentowali się fatalnie, będąc zespołem wyraźnie słabszym od, bądź co bądź, jednego z bezpośrednich rywali w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Ich strata do bezpiecznej strefy po 21 kolejkach jest większa (11 pkt) od ich dorobku punktowego (10).

Na trybunach z kolejnymi minutami kończyła się też cierpliwość kibiców. Jeszcze w trakcie gry piłkarze mogli usłyszeć głośne i niezbyt kulturalne ponaglenia do lepszej gry, ale zdecydowanie więcej działo się już po końcowym gwizdku - podczas gdy Widzewiacy cieszyli się pod sektorem swoich kibiców, zawodnicy beniaminka musieli pokornie wysłuchiwać "monologu wychowawczego" ze strony swoich ultrasów.

Złośliwi zapytają jednak, jak wielu piłkarzy cokolwiek z tych słów zrozumiało. Wszak w wyjściowym składzie ŁKS wystąpili przedstawiciele aż siedmiu narodowości (Polska, Azerbejdżan, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia oraz Austria), a z ławki na boisko wchodzili m.in. Kosowianin, Argentyńczyk oraz Bośniak. Nie wszyscy na pewno zrozumieli żądanie oddania swoich koszulek, bo tu proporcje schodzących do szatni ubranych i rozebranych piłkarzy rozkładały się mniej więcej 50:50.

Stokowiec jak zbity pies. Nie był w stanie odpowiedzieć na proste pytanie. Sensacyjne doniesienia mediów

Piłkarze ŁKS nie byli zbyt chętni także do rozmów z mediami. Niejeden z nich przeczekał, aż wszystkie media opuszczą stadion, by samemu również to uczynić. Trener Piotr Stokowiec na konferencji prasowej wyglądał z kolei jak zbity pies. Ewidentnie wstrząśnięty tym, co się wydarzyło, nie był w stanie wymienić choćby jednego pozytywu w grze swojej drużyny.

- Smutny i przykry wieczór, zepsuliśmy kibicom to święto. W pierwszej połowie potrafiliśmy dotrzymać kroku, dawało to nadzieję, w drugiej, szczególnie po stracie bramki, nie potrafiliśmy odpowiedzieć. Mimo wielkiego wsparcia kibiców nie potrafiliśmy odpowiedzieć intensywnością, złością, taką energią do ataku. Czuję się odpowiedzialny, druga połowa była po prostu słaba - ubolewał 51-latek, który w dziesięciu meczach z ŁKS (9 w lidze i 1 w Pucharze Polski) nie odniósł ani jednego zwycięstwa.

W związku z tym zapytaliśmy Stokowca, na czym oprzeć wiarę w utrzymanie ŁKS, skoro wygląda on piłkarsko aż tak źle i przegrywa z bezpośrednimi rywalami z dołu tabeli. Szkoleniowiec nie potrafił znaleźć odpowiedzi na to pytanie. - Musimy patrzeć tylko na najbliższy mecz. Na tym musimy się skupić, by w końcu się przełamać i potem myśleć, co dalej - odpowiedział wymijająco. Trochę to rozumiemy, bo na boisku obrona ŁKS wciąż monolitem nie jest, a w ofensywie łodzianie jakby czekali tylko na to, co wymyśli ich napastnik Kay Tejan.

Pytanie jednak brzmi, czy ewentualnego przełamania ŁKS będzie szukał wciąż ze Stokowcem u steru. Dziennikarze FAKT24 informowali bowiem, że derbowa porażka może zakończyć misję doświadczonego trenera w Łodzi. Ba, pojawiły się nawet doniesienia, że niewykluczone, iż "nowym" szkoleniowcem łodzian zostanie, a jakże!, zwolniony jesienią Kazimierz Moskal.

Czy tak rzeczywiście będzie? Niezależnie od tego, ŁKS jest na dnie, a w piątek może trafić pod rozpędzony walec, gdyż zmierzy się w Szczecinie z tamtejszą Pogonią. A żeby czarnego humoru było mało, gdy na trybunach znajdowali się już tylko fani Widzewa, jednym z utworów muzycznych puszczanych w tle okazał się być... hymn Ligi Mistrzów! Osoba odpowiedzialna za nagłośnienie jednak szybko zorientowała się w sytuacji i po około 20 sekundach wstępu szybko przełączyła na kolejny pozycję na liście odtwarzania.

Wulgarny gest Ramireza. Pokazał w stronę trybun środkowy palec. "To do Hiszpana z trybun, który mnie obrażał"

Jeden z piłkarzy ŁKS jednak musiał się publicznie tłumaczyć. Chodzi o Daniego Ramireza. Hiszpan w przeszłości rozmawiał z Widzewem, ale na przedmeczowej konferencji prasowej się tego wyparł i stosował wojenną retorykę, mówiąc o niedzielnym spotkaniu. Widzew nazywał "wrogiem, którego będzie chciał zabić".

Tylko że ta mobilizacja w jego przypadku przełożyła się jedynie na smutną scenę przy zejściu Ramireza z boiska na kwadrans przed końcem, gdy doświadczony hiszpański pomocnik pokazał w kierunku trybun... środkowy palec!

Wyjaśnienia byłego piłkarza Lecha Poznań opublikowała później na portalu X rzecznik ŁKS Marta Olżewska. - Aby wyjaśnić moją dzisiejszą reakcję po opuszczeniu boiska. Gest był skierowany w stronę Hiszpana z trybun, który wulgarnie obrażał mnie w moim języku i zdecydowanie nie był kibicem ŁKS-u. Nie powinienem reagować, ale niestety emocje we mnie wzięły górę. Przepraszam, że musieliście to zobaczyć - brzmiało tłumaczenie Ramireza. Czy kibice ŁKS też tak to widzieli? To się pewnie okaże przy okazji kolejnego meczu łódzkiej drużyny na własnym stadionie.

Widzew świętował pod swoim stadionem. Efektowne obrazki. Klucz do zwycięstwa? "Spokój". A Gikiewicz da tej drużynie wiele

A Widzew? Tu panowała prawdziwa sielanka po trzecich wygranych derbach z rzędu. Na konferencji prasowej trener Widzewa Daniel Myśliwiec nie omieszkał zażartować i choć starał się hamować swoje emocje, widać było, że jest przeszczęśliwy z prestiżowego zwycięstwa swojej drużyny, a także przerwania fatalnej passy, która wraz z końcówką rundy jesiennej wynosiła aż cztery porażki z rzędu. Dzięki wygranej w derbach Widzewa oddalił się od strefy spadkowej na odległość czterech punktów, a dodatkowo pogrążył swojego lokalnego rywala.

Myśliwiec w swoim stylu opisywał swój pomysł taktyczny na niedzielny mecz i choć sam przyznawał, że również w wykonaniu Widzewa pierwsza połowa była zwyczajnie słaba, tak w przerwie robił wszystko, aby opanować swój zespół, by ten skupił się przede wszystkim na grze w piłkę, czego przez 45 minut było bardzo mało. - W przerwie postawiliśmy na spokój i to było najlepsze, co można było zrobić - stwierdził i trudno było się z tym nie zgodzić, bo gdy tylko Widzew zaczął faktycznie grać w piłkę w drugiej połowie, ŁKS nie miał wiele do powiedzenia, a zwycięstwo 2:0 mogło być nawet wyższe.

Wracający po ponad 10 latach do ekstraklasy Rafał Gikiewicz po spotkaniu kipiał radością. - Czułem się jak małe dziecko. Mówiłem chłopakom przed meczem, że wygramy i żeby się cieszyli, bo wszyscy marzą, żeby grać takie mecze. Po to trenujemy. Mimo tego, że byłem w Bundeslidze, to przyjemnie się gra przy takiej oprawie - radował się 36-letni golkiper (cytat za WidzewToMy.net), który w swoim debiucie w Widzewie, mimo derbowej atmosfery emanował spokojem i pewnością. Już po debiutanckich 90 minutach Gikiego w Widzewie można śmiało stwierdzić, że będzie on dużym wzmocnieniem łódzkiego klubu.

- Mam wrażenie, że odkąd Rafał przyszedł, częściej gramy z bramkarzem. W tym meczu częściej podawaliśmy do bramkarza i dzięki temu tworzyliśmy więcej sytuacji, niż w meczu u siebie z Jagiellonią. Rafał był w niektórych momentach bezrobotny, ale to jest na pewno postać, która wzmocniła nas pod względem osobowości - przyznawał trener Myśliwiec.

Po raz kolejny swoją przydatność w kluczowych meczach dla Widzewa pokazał Jordi Sanchez, który podobnie jak jesienią otworzył wynik meczu. I co by nie mówić, forma Widzewa w ekstraklasie często jest równie chimeryczna jak ta prezentowana przez hiszpańskiego napastnika. Sanchez po derbach wyszedł z szatni do sektora gości, a ten zaczął wyśpiewywać jego nazwisko. "Jordi! Jordi Sanchez!" - słychać było z jedynego wówczas wypełnionego sektora na stadionie ŁKS.

Piłkarze i osoby związane z Widzewem ze stadionu ŁKS zawinęły się dość szybko, bo prawdziwa nagroda dla nich za wygrane derby czekała kilka kilometrów na wschód. Przy obiekcie Widzewa zebrała się spora grupa sympatyków tego klubu, czekając na zespół, by móc wspólnie cieszyć się z niedzielnego sukcesu.

Ale o ile w niedzielę można było świętować, tak w kolejnych dniach Widzew musi o derbach jak najszybciej zapomnieć. Sytuacja łodzian w tabeli wciąż jest daleka od ideału, a i pewne jest, że najbliższy przeciwnik Widzewa - solidny Górnik Zabrze - tylko czeka, by w niedzielę wykorzystać jakąkolwiek słabszą dyspozycję zespołu Daniela Myśliwca.