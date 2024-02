Szanse Ruchu na pozostanie w lidze znów spadły. Goście nie musieli nawet trafiać w bramkę

- Nie chcemy wierzyć w cud. Jestem trenerem, więc wierzę w pracę na treningach i jej efekty. Z każdym tygodniem drużyna wygląda coraz lepiej i łapie coraz więcej automatyzmów. Oczywiście musimy to potwierdzić w meczu, zdobywając punkty i wierzę, że tak właśnie będzie już dziś - mówił Janusz Niedźwiedź przed meczem z Wartą Poznań.

REKLAMA

Zobacz wideo Szef KSW zdradził, jak sprzedają się PPV na walkę Adamek - Chalidow

Trener Ruchu jak ognia unikał deklaracji, że dla jego drużyny to kluczowy mecz w walce o utrzymanie w ekstraklasie. Ale tabela nie pozostawiała złudzeń. Po zeszłotygodniowej porażce z Legią Warszawa (0:1) Ruch pozostał na przedostatnim miejscu w lidze, ale jego strata do bezpiecznej pozycji w tabeli wzrosła aż do ośmiu punktów.

Ewentualna porażka z Wartą na Stadionie Śląskim postawiłaby Ruch w ekstremalnie trudnej sytuacji w walce o utrzymanie. Dlatego od pierwszej minuty sobotniego meczu to gospodarze ruszyli do zdecydowanych ataków.

W pierwszym kwadransie drużyna Niedźwiedzia zdominowała Wartę, utrudniając jej nie tylko opuszczenie własnej połowy, ale też wymienienie kilku podań. Ruchowi, tak samo jak przed tygodniem, brakowało jednak konkretów pod bramką rywali. W 7. minucie Jędrzej Grobelny obronił uderzenie Roberta Dadoka, ale im dłużej trwał mecz, tym na boisku działo się coraz mniej.

Przed przerwą Ruch oddał jeszcze dwa celne strzały. Pierwszy z dystansu oddał Tomasz Wójtowicz, a drugi Adam Vlkanova. W obu sytuacjach dobrze spisał się Grobelny. W pierwszej połowie indywidualną akcją zaimponował jeszcze Miłosz Kozak, ale jego rajd na prawym skrzydle został zablokowany przez obrońców Warty.

Warty, która przed przerwą nie zaistniała na boisku. Dość powiedzieć, że poznaniacy nie oddali w pierwszej połowie celnego strzału. - To nie były dobre minuty w naszym wykonaniu, musimy coś z tym zrobić - krzywił się w przerwie zawodnik gości, Kajetan Szmyt.

Ruch zremisował z Wartą

Były to jednak tylko puste słowa, bo w drugiej połowie Warta nie grała lepiej. Gorzej wyglądał też Ruch, który długo nie potrafił zagrozić bramce Grobelnego. Aż przyszła 72. minuta, kiedy bramkarz gości w efektowny sposób odbił uderzenie Vlkanovy, które leciało pod poprzeczkę.

Chwilę później dobrą okazję miał Wiktor Długosz. Piłkarz Ruchu dostał podanie z prawej strony od Dadoka, ale będąc w dogodnej okazji w polu karnym, oddał bardzo niecelny strzał. Na pierwszy celny strzał na bramkę Dante Stipicy Warta kazała czekać aż do 83. minuty. To wtedy z pola karnego głową uderzył Marton Eppel, ale chorwacki bramkarz Ruchu nie miał najmniejszych problemów ze złapaniem piłki.

Ostatecznie mecz zakończył się remisem, który nie ułatwił sytuacji gospodarzy. Ruch pozostał na przedostatnim miejscu w lidze. Drużyna Niedźwiedzia w 21 meczach zdobyła 14 punktów i o cztery punkty wyprzedza ŁKS Łódź. Ruch traci jednak aż siedem punktów do Korony Kielce, która zajmuje 15., czyli pierwsze bezpieczne miejsce w tabeli. Warta jest na 13. pozycji, ma 23 punkty i trzy punkty przewagi nad strefą spadkową.

W następnej kolejce Ruch zagra na wyjeździe z liderem ekstraklasy - Jagiellonią Białystok (sobota, 15:00). Warta podejmie zaś Radomiaka Radom (poniedziałek, 19:00).