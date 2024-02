Raków wprowadza nową strategię. Dopięli kolejne dwa transfery

David Kabala Munkokole i Lombo Nseka Ephraim - to zawodnicy z Demokratycznej Republiki Konga, którzy w ostatnich dniach podpisali kontrakty z Rakowem Częstochowa - poinformował portal weszło.com. Na razie nie będą to jednak piłkarze rozpatrywani w kontekście pierwszej drużyny.

Munkokole ma 21 lat i gra na pozycji napastnika. Ephraim to niespełna 19-letni ofensywny pomocnik, który może też występować jako skrzydłowy. Koszt transferów miał wynieść maksymalnie 100 tys. euro. Obaj zawodnicy trafili do Rakowa dzięki kontaktom nowego dyrektora sportowego klubu - Samuela Cardenasa.

Ten sprowadzał zawodników z Afryki do poprzedniego klubu, czyli belgijskiego Gentu. To jednak nie Cardenas zaszczepił ten pomysł w Rakowie. Ten miał się zrodzić latem 2022 r. w trakcie rywalizacji ze Slavią Praga, która już wtedy sondowała rynek afrykański i sprowadzała z niego młodych, utalentowanych piłkarzy.

Raków sprowadza młodych graczy z Afryki

- Sprowadzanie takich graczy jest elementem długofalowej strategii związanej z rozwojem klubu jako organizacji. Będzie to też wsparcie drugiej drużyny, która jest w strefie spadkowej III ligi. Jest to również związane z integracją drugiego zespołu, akademii i pierwszej drużyny - powiedział prezes Rakowa - Piotr Obidziński - cytowany przez "Weszło".

- Jeszcze rok temu, kiedy przychodziłem do klubu, "jedynka" i "rezerwy" to były dwie zupełnie oddzielne instytucje. Druga drużyna Rakowa była w pewnym sensie ukoronowaniem drogi dla młodych piłkarzy z akademii, ale jednocześnie możliwość przejścia do pierwszego zespołu była bardzo daleka. Ewolucyjnie zaczynamy budować most między naszymi dwoma seniorskimi drużynami. Pozyskiwanie młodych zawodników z Polski i ze świata to ustalona z właścicielem klubu strategia, w ramach której mamy reinwestować zyski, chociażby z gry w europejskich pucharach w tym sezonie - dodał.

Wszystko wskazuje na to, że Munkokole i Ephraim nie będą jedynymi młodymi zawodnikami z Afryki, którzy trafili do Rakowa. Portal weszło.com informował, że na testach w klubie przebywa 18-letni Yusuf Abdullahi z Nigerii.