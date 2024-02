Nędza i rozpacz. A trener Legii nawet się nie chce do tego przyznać

- Co mnie przekonało, że postawiłem na Qendrima Zybę? To, że jest naszym zawodnikiem, że gra na szóstce, że zna tę pozycję. Ale tak naprawdę dopiero po meczu dowiemy się, czy była to dobra decyzja - mówił uśmiechnięty trener Legii Warszawa Kosta Runjaić, który przed meczem udzielił wywiadu TVP Sport, gdzie tłumaczył się m.in. ze swoich personalnych wyborów na mecz z Molde FK.

REKLAMA

Zobacz wideo Legia kontra ochrona! Kuriozalne obrazki sprzed Stadionu Śląskiego

O tym, że postawienie na Zybę to była zła decyzja, dowiedzieliśmy się już w przerwie - 22-latek nie wybiegł na drugą połowę. Pomocnik z Kosowa, który zimą przyszedł na Łazienkowską, by przynajmniej w teorii załatać dziurę po transferze Bartosza Slisza do Atalanty United, w czwartek nie podołał. W debiucie i w pierwszym meczu Legii w 1/16 finału Ligi Konferencji Europy przeciwko Molde wypadł bardzo słabo.

Molde - Legia 2:3. To nie tylko wina Tobiasza

Za stratę trzech goli obwiniany jest przede wszystkim Kacper Tobiasz. Słusznie, bo to nie był dobry mecz bramkarza Legii. Ale błędy popełniali też inni. Zaczynały się one od dezorganizacji i bierności w środku pola. Od braku współpracy pomiędzy Juergenem Elitimem i właśnie Zybą, który miał w tym meczu przede wszystkim bardzo duże problemy, by upilnować Magnusa Wolffa Eikrema.

Problemem Legii też było to, że przez Eikrema przechodziły praktycznie wszystkie akcje Molde. A większość z nich się od niego zaczynała. Właśnie przy biernej postawie Zyby, który w trzech sytuacjach, gdy przed przerwą Legia traciła bramki, był spóźniony. Nie potrafił nadążyć za Eikremem nawet w momencie, gdy ten miał piłkę przy nodze (trzeci goli), a do tego słabo współpracował z Elitimem. Środek pola, czyli bardzo mocny punkt Legii jesienią podczas jej występów w europejskich pucharach, w czwartek był jej najsłabszym - nie istniał w Norwegii przez całą pierwszą połowę.

Najbardziej wymowna akcja Legii w meczu z Molde

- To są absurdalne odległości - zwracał uwagę ekspert Viaplay Michał Zachodny, który w przerwie meczu analizował grę środkowych pomocników Legii. Sytuacji, które obnażały postawę drużyny Runjaicia, do omówienia miał sporo. Chyba najbardziej wymowna wydarzyła się w 35. minucie, gdy Molde co prawda nie zdobyło bramki, ale Kristoffer Haugen przebiegł wtedy swobodnie z piłką kilkadziesiąt metrów, zdołał ją przed polem karnym podać do Eikrema, którego strzał został zablokowany. Po chwili jeszcze Elitim miał pretensje do Tobiasza, który wybił piłkę byle dalej od własnej bramki. Tylko po to, by po chwili znowu ją stracić.

Legia już w tym momencie przegrywała 0:3. Była rozbita, bezradna, a do tego sfrustrowana i zła na siebie, że dała się tak szybko i łatwo wpędzić w kłopoty. To był obraz nędzy i rozpaczy. Potęgowany tym, że to wcale nie był żaden wyrafinowany pomysł na futbol. Agresywny doskok, częsta zmiana strony gry i dalekie podania za plecy obrońców - w ten sposób funkcjonowało Molde obok Legii, w której nie funkcjonowało nic. Jedynym pocieszeniem w tamtym momencie było to, że drużyna Runjaicia pierwszą połowę z Molde zagrała poniżej krytyki, zupełnie nie na swoim poziomie.

Runjaić po meczu z Molde nie chciał mówić o pierwszej połowie

O tym, że Legia potrafi grać znacznie lepiej, przekonaliśmy się zaraz po przerwie. Runjaić na drugą połowę wpuścił na boisko czterech nowych zawodników. W szatni - razem z Zybą - zostali Steve Kapuadi, Patryk Kun i Tomas Pekhart. Padło na nazwiska tych piłkarzy Legii, choć do zmiany wtedy nadawali się w zasadzie wszyscy. Znacznie ważniejsze było jednak to, kto po przerwie pojawił się na boisku.

Najmniej spektakularną zmianę - choć niewiele brakowało, a w czwartek w Norwegii zdobyłby swoją debiutancką bramkę w Legii - zaliczył Marco Burch. Ale to tylko dobrze świadczyło o szwajcarskim stoperze i całej defensywie drużyny Runjaicia, która po przerwie nie pozwoliła Molde na oddanie choćby jednego celnego strzału.

W ofensywie poczynania legionistów rozruszało przede wszystkim wejście Bartosza Kapustki, który pojawił się na boisku za kompletnie nieprzydatnego w pierwszej połowie w ataku Pekharta. Ale także Ryoyu Morishity, który zmienił nieobecnego z przodu i zagubionego z tyłu Kuna oraz wejście Augustyniaka, który w zimowych sparingach po odejściu Slisza wrócił do środka pola. I choć w porównaniu do Zyby Augustyniak jest piłkarzem na wskroś defensywnym, w czwartek nie tylko w obronie, ale też w ataku zaprezentował się dużo lepiej od niego.

To właśnie gol Augustyniaka z 71. minuty i bramka Josue z 63. sprawiły, że Legia wraca do Warszawy z nadzieją, że w rewanżu nie wszystko jeszcze stracone. Ale też z niedosytem, bo druga połowa pokazała, że można było z tego spotkania wycisnąć znacznie więcej.

Runjaić na pomeczowej konferencji nie przyznał się do błędu. Już na wstępie zaznaczył, że nie ma co za dużo mówić o pierwszej połowie, bo ta nie wyglądała tak, jak oczekiwał. Druga pokazała jednak wyraźnie, że trener Legii te błędy popełnił. Pomylił się przy wyborze składu i taktyki na mecz. Zreflektował się w przerwie i dobrze, bo dzięki temu Legia wywozi z Norwegii wynik 2:3 i nadzieję na to, że za tydzień przy Łazienkowskiej - już na naturalnej murawie, przy pełnym stadionie i wsparciu swoich kibiców - może zagrać lepiej.

A nawet musi zagrać lepiej. I to od pierwszej minuty: z odpowiednim składem, dobrze skalibrowaną taktyką pod rywala i właściwym nastawieniem mentalnym, bo w Warszawie już nie będzie miejsca na takie błędy, jakie zespół Runjaicia popełnił w pierwszej połowie meczu w Norwegii. Rewanż przy Łazienkowskiej w czwartek o 21.