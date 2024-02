Skandal na meczu Ekstraklasy. Trener grzmi. "Zabijanie sportu"

W niedzielę 11 lutego Pogoń Szczecin pokonała Śląsk Wrocław 1:0 w meczu na Tarczyński Arenie we Wrocławiu. Nie tylko wynik, a jeszcze wydarzenia podczas spotkania odbiły się szerokim echem w całym kraju. Z trybun w kierunku zawodników leciały rozmaite przedmioty. W wyniku tego zdarzenia sędzia Szymon Marciniak przerwał mecz, a Komisja Ligi wlepiła Śląskowi pokaźną karę.

Jacek Magiera grzmi po karze dla Śląska Wrocław. "Nie rozumiem"

Komisja Ligi na nadzwyczajnym powiedzeniu zdecydowała, że Śląsk Wrocław będzie musiał odpowiedzieć za wybryki fanów. Sankcje to 50 tysięcy złotych kary, zakaz organizacji wyjazdu grup kibiców na jeden mecz i nakaz zamontowania siatki ochronnej za bramką. Do tych decyzji klub odniósł się w oficjalnym oświadczeniu.

Zawarto w nim m.in. zapewnienia, że stadion we Wrocławiu jest jednym a najbezpieczniejszych w Polsce, a zachowanie fanów było tylko incydentalne. Ponadto klub wyraził żal, że kibice nie będą mogli wziąć udziału w meczu wyjazdowym przeciwko Lechowi Poznań. "Ubolewamy, że przez wybryk jednej nieodpowiedzialnej osoby cierpi cała grupa kibiców, która nie weźmie udziału w prawdziwym piłkarskim święcie, jakim bez wątpienia jest mecz na szczycie" - napisał Śląsk.

Podobnego zdania jest trener Jacek Magiera, który zabrał głos na konferencji prasowej w czwartek 15 lutego. - Została zidentyfikowana osoba, która rzuciła butelkę i poniesie konsekwencje. To, że kibice Śląska dostali zakaz zorganizowanego wyjazdu jest zabijaniem sportu. Nie rozumiem, dlaczego zastosowano odpowiedzialność zbiorową - stwierdził szkoleniowiec.

Do tego Magiera przekonywał, że "klub będzie odwoływał się od decyzji" o zakazanie wyjazdu kibiców do Poznania. Trudno uwierzyć, by działania wrocławian przyniosły zamierzony efekt, ale próbować można. Zwłaszcza że mecz wyjazdowy z Lechem Poznań odbędzie się dopiero w sobotę 24 lutego.

Kolejny mecz Śląsk Wrocław rozegra na własnym stadionie. Rywalami zespołu Jacka Magiery w piątek 16 lutego o 20:30 będą zawodnicy Stali Mielec.