17 grudnia Mariusz Rumak zastąpił Johna van den Broma na stanowisku trenera Lecha Poznań. Dla Polaka to powrót na ławkę trenerską zespołu, który prowadził już w latach 2012-2014. 46-latek postawił przed sobą i zespołem bardzo ambitny plan na rundę wiosenną i ma zamiar się go trzymać. Takie rozwiązanie chwali Zbigniew Boniek.

Mariusz Rumak chce tylko zwycięstw. Zbigniew Boniek komentuje ambicje trenera Lecha Poznań

Mariusz Rumak gościł na kanale "Prawda Futbol", gdzie wprost stwierdził, że "każdy remis to porażka". Szkoleniowiec stawia więc przed sobą i całą drużyną Lecha Poznań trudne zadanie na rundę wiosenną i chce włączyć się do walki o najwyższe cele. "Sam wytwarzasz dodatkową presję. Rozumiem, że to zdanie będzie wracało później przy każdym meczu?" - pytał trenera Roman Kołtoń.

- Tak, natomiast używając tych słów, dokładnie to samo mówię w szatni. Chłopaki wiedzą, że 15 meczów jest do końca i żeby się liczyć musimy wygrywać. I to 13 musimy wygrać, dwa razy tylko możemy się pomylić. Jak będziemy mieli trzy, czy cztery remisy to może nam nie wystarczyć. To jest narracja, że musimy zawsze walczyć o wszystko. Jest we mnie dużo pokory i będą takie mecze, ale chcemy wygrywać w każdym meczu - odpowiedział Rumak, dla którego celem jest walka o mistrzostwo Polski.

Ten ambitny pomysł szkoleniowca bardzo spodobał się Zbigniewowi Bońkowi. "Panu Mariuszowi zależy na powrocie przez "duże P" i ma rację. A Lecha Poznań stać na wygranie 13 meczów" - przyznał wprost były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Lech Poznań na dobrej drodze. Trudny kalendarz może zrujnować plan

Na razie Lech Poznań realizuje plan trenera. W pierwszym meczu po zimowej przerwie drużyna ograła Zagłębie Lubin 2:0 i jest na trzecim miejscu w tabeli ekstraklasy. Do pierwszej Jagiellonii Białystok i drugiego Śląska Wrocław poznanianie tracą zaledwie pięć punktów i nadal są w stanie walczyć o mistrzostwo kraju.

Poza grą o najwyższe cele Rumak z pewnością walczył będzie o pozostanie w klubie. Na razie jego umowa została podpisana do 30 czerwca 2024 roku i ewentualny sukces mógłby mu pozwolić na przedłużenie i dalszą pracę z zespołem.

Kolejne mecze Lecha będą prawdziwą weryfikacją siły zespołu. W sobotę 17 lutego o 17:30 czeka ich starcie z Jagiellonią, a 24 lutego ze Śląskiem. Później zaplanowano jeszcze starcie Pucharu Polski z Pogonią Szczecin i mecz ligowy z Rakowem Częstochowa.