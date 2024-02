Legia ściągnęła dwóch piłkarzy. I nagle afera. "Oszukali nasz klub"

W piątek Legia Warszawa niespodziewanie sprzedała do Besiktasu Ernesta Muciego. Chociaż wicemistrzowie Polski nie planowali sprzedaży Albańczyka tej zimy, to do zmiany decyzji nakłoniła ją rekordowa oferta w wysokości 10 mln euro.

Wcześniej zawodnikiem Atlanta United został Bartosz Slisz, na którym Legia zarobiła ponad trzy mln euro. Na razie warszawiacy nie zdecydowali się na zainwestowanie zarobionych pieniędzy. Zimą w ramach wypożyczenia do klubu trafili jedynie Ryoya Morishita i Quendrim Zyba.

- Jeżeli dojdzie do transferu w miejsce Muciego, to musi być to zawodnik naprawdę bardzo jakościowy albo taki, który prezentuje odpowiedni poziom zbliżony do Albańczyka, z perspektywą rozwoju. Jeśli nie uda się ściągnąć jednego lub drugiego takiego piłkarza, to wtedy pewnie zostaniemy w obecnym układzie personalnym i na pewno wykonamy taki ruch latem - w niedzielnym Cafe Futbol mówił dyrektor sportowy Legii, Jacek Zieliński.

Na razie niewiele wskazuje na to, by Legia wzmocniła pierwszą drużynę jeszcze w zimowym okienku transferowym. Ale to nie znaczy, że w klubie próżnują i nie dokonują żadnych ruchów. Jak poinformowała oficjalna strona internetowa słowackiego klubu MSK Żylina, do Legii trafiło dwóch zawodników z jej akademii.

Dwa transfery do Legii Warszawa

Pierwszy to ofensywny pomocnik Samuel Sarudi z drużyny U-19, a drugi to skrzydłowy Samuel Kovacik z zespołu U-17. Transfer drugiego z nich MSK Żylina nazwała "nieprawidłowym odejściem". Słowacy poinformowali, że nie godzili się na odejście Kovacika, który transfer do Legii negocjował wraz z rodzicami i nowym agentem za plecami klubu z Żyliny.

- Kovacik był w naszych długoterminowych planach, dlatego rozmawialiśmy z nim i jego rodzicami w sprawie nowego kontraktu. Rodzice zgodzili się na warunki nowej umowy, po czym zmienili agenta i zdecydowali się na transfer gdzie indziej, oszukując nasz klub - powiedział dyrektor akademii MSK, Jaroslav Bacik.

Kovacik zagrał w tym sezonie w 11 meczach zespołu U-17, zdobywając sześć bramek. Sarudi zagrał zaś w 13 spotkaniach drużyny U-19, dorzucając dwa występy w młodzieżowej Lidze Mistrzów. Nowy nabytek Legii zdobył w nich jedną bramkę. W jego przypadku nie ma takich kontrowersji jak przy transferze Kovacika.

- Zgodziliśmy się, że dla Samuela lepiej będzie, jeśli będzie kontynuował karierę gdzie indziej. Jest świetnym uczniem i wielkim talentem, ale niestety nie potrafił się dostosować do nowego systemu 3-4-3. Wierzymy, że zmiana otoczenia wyjdzie mu na dobre i jeszcze o nim usłyszymy - powiedział Bacik.