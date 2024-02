Wielki powrót do ekstraklasy. Transferowy hit stał się faktem

Widzew Łódź nowy rok rozpoczął od porażki. Łodzianie w niedzielę przegrali na własnym stadionie z sensacyjnym liderem rozgrywek - Jagiellonią Białystok 1:3. Drużyna Daniela Myśliwca jeszcze w pierwszej połowie była w stanie stawiać opór, ale już po przerwie Jagiellonia pewnie przypieczętowała wygraną.

W bramce Widzewa przeciwko Jagiellonii wystąpił 20-letni Jan Krzywański, który spisał się bez zarzutu, popisując się jedną świetną interwencją na początku spotkania, broniąc uderzenie z bliska Jesusa Imaza. Wszystko dlatego, że do ligi MLS (New England Revolution) został zimą oddany Henrich Ravas, a ten, który przyszedł do Widzewa w jego miejsce, czyli Słowak Ivan Krajcirik, szybko doznał urazu, przez który stracił cały okres przygotowawczy i dopiero dochodzi do zdrowia.

W związku z tą skomplikowaną sytuacją z bramkarzami i jeszcze bardziej skomplikowaną sytuacją w tabeli (czternaste miejsce z dwupunktową przewagą nad strefą spadkową), łódzki klub postanowił zadziałać na rynku transferowym.

We wtorek nowym bramkarzem Widzewa został doświadczony Rafał Gikiewicz. 36-letni golkiper, który dwa tygodnie temu rozwiązał kontrakt z tureckim Ankaragucu, podpisał półroczny kontrakt z opcją przedłużenia.

Rafał Gikiewicz to były bramkarz m.in. Jagiellonii i Śląska Wrocław, który renomę wyrobił sobie w Niemczech, gdzie przez dziewięć lat bronił barw czterech klubów - Eintrachtu Brunszwik, Freiburga, Unionu Berlin oraz Augsburga. W tym czasie rozegrał 126 meczów w Bundeslidze oraz równe 100 na jej zapleczu.

- Powrót do Polski to dla mnie bardzo duże wyzwanie zarówno mentalne, jak i sportowe. Wiem, że bardzo dużo osób będzie oczekiwało, że będę dawał punkty Widzewowi. Sam nie wygram meczów, ale postaram się zarazić kolegów z drużyny moim podejściem oraz wpuścić do widzewskiej szatni trochę pierwiastka marzycielstwa. Razem jesteśmy w stanie zwyciężać i dawać radość kibicom, bo to dla nich gramy - powiedział Rafał Gikiewicz oficjalnym mediom klubowym Widzewa Łódź.

Ostatnie pół roku doświadczony golkiper miał nieudane, bo w tureckim Ankaragucu grał niewiele. Zaliczył tylko pięć występów w lidze oraz dwa w Pucharze Turcji. Mimo to w ostatnim czasie Gikiewicz był przez cały czas w pełnym treningu, dlatego też powinien być do dyspozycji Daniela Myśliwca już na niedzielne derby Łodzi, w których Widzew zagra na wyjeździe z ŁKS.