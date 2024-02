Klub ekstraklasy finalizuje dwa transfery. Prawdziwe hity

Podczas przerwy zimowej doszło do ważnych zmian w Cracovii. Nowym prezesem klubu został, znany już z pracy choćby w Widzewie Łódź Mateusz Dróżdż. - Chcę, by Cracovia wygrywała mecze i dobrze weszła w sezon, bo to da nam podstawę do spokojnej pracy nad elementami systemowymi - mówił w jednej z rozmów. 37-latek został następcą zmarłego w grudniu Janusza Filipiaka.

Cracovia się nie zatrzymuje. Kolejne transfery na horyzoncie

Zimą "Pasy" dokonały też kilku transferów. Nowymi piłkarzami drużyny zostali m.in. Patryk Sokołowski czy też Eneo Briti. Jak się okazuje, to nie koniec ruchów przychodzących przy Kałuży. W poniedziałek wieczorem klub ogłosił, że na testach medycznych stawił się Duńczyk Mikkel Maigaard. 28-latkowi niedawno wygasła umowa z Sarpsborgiem. We wtorek oficjalnie ogłoszono podpisanie umowy z zawodnikiem, którego określono mianem "Dyrygenta". Podpisał umowę do końca czerwca 2026 roku.

Ponadto według włoskich mediów Cracovia interesuje się także pozyskaniem Nicoli Falasco z włoskiego Ascoli Calcio. To 30-letni lewy obrońca, który w przeszłości występował m.in. w Bresii, Perugii czy AS Romie. Jak donosi portal calcioascoli.it, Włoch ma dołączyć do Cracovii na zasadzie transferu definitywnego.

Te ruchy z pewnością pomogą Cracovii w rundzie wiosennej. Klub znajduje się w dolnej części tabeli i będzie walczył o pozostanie w Ekstraklasie. Na inaugurację zespół Jacka Zielińskiego rozgromił jednak Radomiaka aż 6:0, co zwiastuje dobrą formę także w kolejnych tygodniach.

"Pasy" w tabeli ekstraklasy plasują się obecnie na 11. miejscu z dorobkiem 24 punktów. To cztery oczka przewagi nad strefą spadkową. W nadchodzącej kolejce rozegrają mecz z Zagłębiem Lubin. Początek w niedzielę 18 lutego o 12:30.