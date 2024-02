To byłby hit! On może zastąpić Muciego w Legii Warszawa

Legia Warszawa została wydatnie osłabiona podczas zimowego okna transferowego. Poza odejściem Bartosza Slisza za 3,2 mln euro do Atlanty United dokonała się sprzedaż Ernesta Muciego do tureckiego Besiktasu za 10 mln euro. Tym samym Legia ustanowiła nowy rekord sprzedażowy, który do tej pory dzierżył Radosław Majecki, przechodzący za siedem mln euro do AS Monaco. "Odejście Muciego z Legii to dla warszawskiego klubu strata - Legia jest dużo bogatsza, ale też na ten moment dużo słabsza" - pisze Bartłomiej Kubiak, dziennikarz Sport.pl. Czy stołeczny klub sprowadzi następcę Albańczyka?

REKLAMA

Zobacz wideo Imponująca oprawa kibiców Ruchu Chorzów w trakcie meczu z Legią

Jacek Zieliński, dyrektor sportowy Legii przekazał w programie "Cafe Futbol", że na tej pozycji może grać Josue, Marc Gual, Bartosz Kapustka i Maciej Rosołek, więc niekoniecznie klub musi sprowadzać nowego pomocnika. - Jeśli dojdzie do takiego transferu, to musi być to zawodnik naprawdę bardzo jakościowy albo taki, który prezentuje odpowiedni poziom, zbliżony do Albańczyka, z perspektywą rozwoju - przekazywał Zieliński (cytat za: legia.net). Dziennikarze już wskazali, w czyją stronę może się zwrócić Legia.

Następca Muciego prosto z Serbii? To piłkarz lidera tamtejszej ligi. "Droga a la Muci"

Portal WP SportoweFakty informuje, że tropy w poszukiwaniu następcy Muciego prowadzą do Serbii, a konkretniej do Partizana Belgrad, gdzie występuje Samed Bazdar. 20-latek wystąpił w trzynastu meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach i spędził na boisku blisko 240 minut. Bazdar jest reprezentowany przez agencję menadżerską założoną przez śp. Mino Raiolę, a którą teraz prowadzi jego kuzyn Vincenzo. W sezonie 20/21 Bazdar strzelił 39 goli w juniorskiej lidze w Serbii, a od lat reprezentuje kraj na szczeblach młodzieżowych.

WP SportoweFakty dodaje, że tej zimy Bazdar był przymierzany do jednego z czołowych klubów w lidze szwajcarskiej, a wcześniej jego postępy śledzili skauci Red Bulla Salzburg czy Manchesteru City. Bazdar jest nie tylko ofensywnym pomocnikiem, ale też może występować w roli środkowego napastnika. "Nie jest jasne, czy Legia sama się nim zainteresowała, czy w ostatnich dniach został jej po prostu zaproponowany przez pośredników. Na tym etapie należy traktować to nazwisko jako ciekawostkę z rynku transferowego" - czytamy w artykule.

Nie jest pewne, że akurat wybór Legii padnie na Bazdara, bo zgodnie z informacjami z powyższego źródła Legia może równie dobrze postawić na bardziej ogranego piłkarza mającego 26-28 lat. "Bazdar, w teorii, mógłby pójść drogą właśnie a la Muci. Czyli, zakup talentu i rozwijanie go na Łazienkowskiej" - dodaje wspomniany portal. Kontrakt Bazdara z Partizanem Belgrad wygasa w czerwcu 2026 roku, a serwis Transfermarkt wycenia go na dwa mln euro. Okno transferowe w Polsce zamknie się z końcem lutego.

Partizan Belgrad to lider ligi serbskiej z 50 punktami, który ma punkt więcej od Crvenej Zvezdy. Poza tym Partizan jest w grze o Puchar Serbii, gdzie awansował do ćwierćfinału rozgrywek. Lider ligi nie zagrał w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy, ponieważ w drugiej rundzie eliminacji przegrał 0:6 w dwumeczu z duńskim Nordsjaelland.