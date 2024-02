Jest komunikat Legii ws. Andrzeja Dudy. "Całkowicie nieprawdziwe"

Ernest Muci pobił rekord transferowy Legii Warszawa, odchodząc do Besiktasu za 10 milionów euro. Niedługo później zaczęły pojawiać się sensacyjne doniesienia dotyczące tej transakcji, w którą miała być zaangażowana bardzo wysoko postawiona osoba. W końcu zareagowano na te spekulacje.

Legia reaguje na plotki ws. Andrzeja Dudy i transferu Ernesta Muciego. "Poniosła ich fantazja"

W dniu ogłoszenia transferu turecki dziennikarz Ertan Suzgun ogłosił, że "Muci wykorzystał bliskie relacje z prezydentem Polski Andrzejem Dudą". Ten miał zresztą chwalić Albańczyka w rozmowach z prezesem Besiktasu Hasanem Aratem, który jest wysoko postawioną osobą w tureckich organizacjach sportowych.

Te informacje w poniedziałek zostały zdementowane przez Legię. "Spieszymy z informacją, że doniesienia tureckich mediów o rzekomym udziale Pana Prezydenta Andrzeja Dudy w transferze Ernesta Muciego są całkowicie nieprawdziwe. Znamy i rozumiemy kreatywność tamtejszych dziennikarzy, ale tym razem fantazja za bardzo ich poniosła" - czytamy.

Czemu wpis klubu pojawił się dopiero trzy dni później? To za sprawą nowych informacji, jakie napłynęły z Turcji. Tamtejszy portal sporx.com napisał o "5 milionach euro od prezydenta Dudy dla Besiktasu". Chodziło o to, że Legia miała odrzucać oferty za Muciego nawet w wysokości 15 mln euro. Początkowo nie chciała też zgodzić się na 10 mln euro od Besiktasu, a zdanie zmieniła rzekomo dopiero po tym, jak szef klubu "pobudził do działania" Dudę. "Arat zadzwonił do polskiego prezydenta, którego dobrze zna, i poprosił o wsparcie w przekonaniu Legii" - napisano. Okazuje się to zwykłą nieprawdą.

Ernest Muci może mieć wyjątkowy debiut w Besiktasie

W tekście sporx.com przekazano za to inne informacje dotyczące Albańczyka, które mogą okazać się wiarygodne. Otóż w poniedziałkowym meczu z Kayserisporem ma on zadebiutować w nowym zespole, w dodatku w wyjściowym składzie. Podobnie ma być z innym niedawnym nabytkiem, angielskim środkowym obrońcą Joe Worrallem (wypożyczony z Nottingham Forest). Spotkanie rozpocznie się o godz. 18:00 czasu polskiego.