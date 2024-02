Tak wygląda tabela Ekstraklasy. Zmiana na samym szczycie! [TABELA]

Po zimowej przerwie ekstraklasa wróciła i już zapewniła emocje oraz zwroty akcji. W piątkowy wieczór Legia Warszawa wywiozła z Chorzowa trzy punkty, wygrywając z Ruchem 1:0. Z kolei w sobotę Radomiak Radom od początku meczu grał w osłabieniu i przegrał aż 0:6 z Cracovią. Na koniec sobotniego grania udany powrót na ławkę trenerską Lecha Poznań zaliczył Mariusz Rumak, którego zespół wygrał 2:0 z Zagłębiem Lubin.

REKLAMA

Zobacz wideo Imponująca oprawa kibiców Ruchu Chorzów w trakcie meczu z Legią

Jagiellonia Białystok nowym liderem ekstraklasy

W niedzielę kibice dostali mecze dotychczasowego lidera, wicelidera o aktualnego mistrza Polski. Raków Częstochowa nie stanął na wysokości zadania i po słabym występie przegrał sensacyjnie z Wartą Poznań 1:2. Za to Jagiellonia Białystok dalej pokazuje rewelacyjną dyspozycję. Wygrała 3:1 z Widzewem. Po tym meczu piłkarze Adriana Siemieńca narzucili presję na Śląsk Wrocław.

Zawodnicy Jacka Magiery bili jednak głową w mur i przegrali u siebie 0:1 z Pogonią Szczecin. Tym samym przerwali serię 16 spotkań z rzędu bez przegranej oraz stracili pierwsze miejsce w tabeli ekstraklasy. Chociaż mają tyle samo punktów, co Jagiellonia (po 41), to musieli ustąpić z racji na gorszy bilans bramkowy (48:28 do 31:16).

Wyniki spotkań 20. kolejki ekstraklasy:

Stal Mielec - Puszcza Niepołomice 2:1,

Ruch Chorzów - Legia Warszawa 0:1,

Cracovia - Radomiak Radom 6:0,

Piast Gliwice - Górnik Zabrze 1:3,

Lech Poznań - Zagłębie Lubin 2:0,

Warta Poznań - Raków Częstochowa 2:1,

Widzew Łódź - Jagiellonia Białystok 1:3,

Śląsk Wrocław - Pogoń Szczecin 0:1,

Korona Kielce - ŁKS Łódź poniedziałek 12 lutego o 19:00.

Tabela ekstraklasy po niedzielnych meczach [stan na 11 lutego]:

Jagiellonia Białystok - 20 spotkań, bilans bramek 48:28, 41 punktów, Śląsk Wrocław - 20 spotkań, 31:16, 41 pkt, Lech Poznań - 20 spotkań, 34:25, 36 pkt, Legia Warszawa - 20 spotkań, 30:23, 34 pkt, Pogoń Szczecin - 20 spotkań, 35:23, 33 pkt, Raków Częstochowa - 19 spotkań, 36:24, 32 pkt, Górnik Zabrze - 20 spotkań, 25:22, 29 pkt, Stal Mielec - 19 spotkań, 27:30, 25 pkt, Zagłębie Lubin - 20 spotkań, 22:33, 25 pkt, Piast Gliwice - 19 spotkań, 19:17, 24 pkt, Cracovia - 20 spotkań, 28:28, 24 pkt, Radomiak Radom - 20 spotkań, 24:29, 24 pkt, Warta Poznań - 20 spotkań, 22:27, 22 pkt, Widzew Łódź - 20 spotkań, 23:30, 22 pkt, Puszcza Niepołomice - 19 spotkań, 25:36, 20 pkt, Korona Kielce - 18 spotkań, 19:21, 18 pkt, Ruch Chorzów - 20 spotkań, 22:35, 13 pkt, ŁKS Łódź - 18 spotkań, 13:36, 10 pkt.

Spotkania 21. kolejki będą rozgrywane w dniach 16-19 lutego.