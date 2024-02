Złe wieści dla Legii przed meczem z Molde. Runjaic ma nie lada problem

- Za długo jestem w tym biznesie, żeby to był dla mnie szok. To okazja dla innych zawodników. Nawet po transferach Slisza i Muciego mamy silną kadrę. Nie ma wymówek - mówił w rozmowie z Canal+ Sport Kosta Runjaić, szkoleniowiec Legii Warszawa tuż przed inauguracją piłkarskiej wiosny. Legia w Chorzowie, gdzie rozgrywała ostatni sprawdzian przed rywalizacją z Molde w Lidze Konferencji Europy, musiała sobie radzić z faktem, iż w ostatniej chwili do Besiktasu Stambuł sprzedany został Albańczyk Ernest Muci.

Spokojowi, przynajmniej na zewnątrz, Runjaicia trudno się dziwić, bo cóż on czy też jego klub mógł zrobić, skoro Legia dostała od Turków ofertę opiewającą na 10 milionów euro + 10 proc. od następnego transferu. Ofertę absolutnie nie do odrzucenia. Za niego i Bartosza Slisza, który zimą trafił do grającej w MLS Atlanty United, wicemistrzowie Polski otrzymają łącznie ponad 14 milionów euro. Niemniej jednak, pytania o sportową teraźniejszość Legii są jak najbardziej zasadne. Slisza zastąpił 22-letni Albańczyk Qendrim Zyba, który w Chorzowie zasiadł na ławce rezerwowych, natomiast na sprowadzenie następcy Muciego dyrektor sportowy Legii ma niespełna dwa tygodnie, bo okno transferowe w Polsce zamknie się 22 lutego.

Wobec tego Runjaić musiał szukać rozwiązań w dotychczasowej kadrze. Tymi "innymi zawodnikami" z okazją do zastąpienia Bartosza Slisza i Ernesta Muciego w pierwszym ligowym meczu w 2024 roku okazali się przesunięty z obrony Rafał Augustyniak, a także Hiszpan Marc Gual. Jak wypadli?

Augustyniak Slisza nie zastąpi. Ale nadzieja jest w kim innym. Wątpliwości także

Zacznijmy od środka pola. "Brak Muciego w pucharach to duża strata, ale wyrwy dziś w Legii tak naprawdę są dwie. Dużo poważniejsza wydaje się być ta powstała w styczniu, gdy z klubem żegnał się Bartosz Slisz. W klubie jeszcze kilka tygodni temu poważnie rozważano, czy bardziej opłacalne w kontekście osiągania celów sportowych i drużynowych nie będzie zatrzymanie Slisza do przyszłej zimy. Z perspektywy Runjaicia strata Slisza jest bardziej bolesna. Wiadomo, że Muci to piłkarz błyskotliwy, potrafiący zachwycić jednym zagraniem, ale to Slisz dawał tej drużynie więcej. Był kluczowym zawodnikiem, filarem zespołu, na którym w ostatnich miesiącach opierała się cała gra" - pisał w piątek dziennikarz Sport.pl Bartłomiej Kubiak.

Mecz w Chorzowie potwierdził tylko jego słowa, gdyż brak reprezentanta Polski na Stadionie Śląskim był bardzo widoczny. Rafał Augustyniak nie wytrwał bowiem nawet minuty bez żółtej kartki, którą sobie sprawił za przerwanie kontry ruchu faulem na Adamie Vlkanovie. Od tego momentu balansował na krawędzi, tym bardziej że dziesięć minut później sfaulował Michała Feliksa. Tu miał o tyle szczęście, że skasował kontratak Ruchu w zarodku, przez co sędzia Damian Sylwestrzak śmiało mógł go oszczędzić.

Niemniej jednak, Augustyniak stał się tykającą bombą w środku pola Legii, a do tego w tej strefie boiska operował zdecydowanie wolniej, niż oczekuje tego od swoich środkowych pomocników trener Kosta Runjaić. Na jego 27 kontaktów z piłką aż siedem zakończyło się stratą, a sam Augustyniak wygrał tylko jeden z sześciu pojedynków. Słabiutki występ 30-latka zakończył się wraz z ostatnim gwizdkiem sędziego Sylwestrzaka w pierwszej połowie. Na drugą były piłkarz Uralu Jekaterynburg już nie wyszedł.

Niewykluczone, że wobec nieudanej próby z Augustyniakiem, Runjaić zdecyduje się na zdecydowanie bardziej ofensywne zestawienie środka pola. Wprowadzony na drugą połowę Bartosz Kapustka indywidualnie wypadł od swojego kolegi z drużyny zdecydowanie lepiej. Nie tracił wielu piłek, wygrywał pojedynki, zaliczył nawet kluczowe podanie.

Tylko że i tutaj znajdziemy jedno "ale". To właśnie w drugiej połowie Ruch Chorzów poczynał sobie w ofensywie zdecydowanie swobodniej, a Legia miała zdecydowanie mniej kontroli w środku pola. W zamkniętej pierwszej połowie współczynnik expected goals obu drużyn wynosił kolejno 0,03 (Ruch) i 0,07 (Legia). Druga była już znacznie bardziej otwarta, ale sytuacje stwarzali sobie jedni i drudzy. Trudno nie odnieść wrażenia, że silniejszy rywal niż mizerny Ruch (czyli na przykład Molde) mógłby to wykorzystać znacznie lepiej.

Gual bohaterem, bo strzelił gola. A poza tym? Koszmarna pierwsza połowa

Warszawianie nie zagrali na Stadionie Śląskim dobrego meczu, ale wygrali, bo byli o ten jeden konkret lepsi. Bo na początku drugiej połowy, choć dali Ruchowi poszaleć w ofensywie, to jednocześnie podpuścili swojego rywala i go skasowali. W 55. minucie wszystko zaczęło się od... ataku Ruchu 4 na 3, który w 15 sekund zakończył się golem dla Legii.

Rozpędzony Łukasz Moneta jednak za daleko wypuścił sobie piłkę i został zatrzymany przez profesorskim wślizgiem przez Radovana Pankova. Po chwili Paweł Wszołek w kontrataku doskonale wypuścił na wolne pole Blaża Kramera, a ten wyłożył piłkę Marcowi Gualowi na sytuację stuprocentową. Hiszpan, choć nie trafił czysto w piłkę, trafił do bramki.

Jak ktoś spojrzy na wynik na Flashscorze, uzna, że król strzelców ubiegłego sezonu ekstraklasy był bohaterem Legii w tym meczu. Ten, co oglądał całe spotkanie, z pewnością przyzna, że hiszpański napastnik, który w jedenastce znalazł się w miejsce Ernesta Muciego, nawet mimo gola, wyglądał na boisku po prostu źle.

Pierwsza połowa to kompromitacja byłego piłkarza Jagiellonii Białystok, który na 13 kontaktów z piłką zaliczył 8 strat, miał jedynie cztery celne podania (na 10 prób), nie wygrał żadnego pojedynku. W drugiej było już lepiej, ale najwyraźniej niewystarczająco, skoro Kosta Runjaić zastąpił go Maciejem Rosołkiem już po godzinie gry, w 64. minucie. W obliczu strzelenia zwycięskiego gola pretensji do hiszpańskiego napastnika nie będzie, ale Runjaić na pewno nie będzie miał wesołej miny w kontekście kolejnych spotkań.

Niemiecki trener może jedynie mieć nadzieję, że ten gol w jakiś sposób Guala odblokuje.