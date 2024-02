Legia wydała oficjalny komunikat w sprawie kibiców. "To jest nierealne"

W piątek przed południem w mediach pojawiły się informacje, że przed wieczornym hitem na Stadionie Śląskim może dojść do prawdziwych kłopotów organizacyjnych związanych z przyjazdem kibiców gości. Ci zjawią się w Chorzowie w liczbie 4,5 tysiąca, a dowiozą ich tam trzy pociągi specjalne. Problemem ma być jednak transport między dworcem a obiektem. Kibice będą mieli do przejścia około pięciokilometrową trasę. Legia, która jeszcze w czwartek ustalała z miastem oraz Ruchem Chorzów warunki zabezpieczenia przyjazdu, rekomendowała, aby fanów odwieść na stadion autobusami.

Autobusów dla kibiców nie będzie. Legia Warszawa zabrała głos

Przed godziną 16:00 dziennikarz Sport.pl Dominik Wardzichowski poinformował, że oficjalnie nie będzie transportu autobusowego dla kibiców ze stolicy. "Szykuje się pięciokilometrowy przemarsz i paraliż miasta. Policja w pełnej gotowości" - poinformował.

Do całego zamieszania organizacyjnego ustosunkowała się już także Legia, która wydała oficjalny komunikat. "Przed nami wielkie święto polskiej piłki, mecz Ruch Chorzów - Legia Warszawa na Stadionie Śląskim. Od kilku tygodni służymy organizatorom swoim doświadczeniem i pełnym wsparciem, mając na uwadze wysoką frekwencję kibiców, zarówno gospodarzy jak i gości" - czytamy na oficjalnej stronie klubu.

"Jesteśmy w ciągłej gotowości do dialogu i współpracy z gospodarzem meczu oraz służbami odpowiadającymi za zapewnienie bezpieczeństwa. Poprosiliśmy o organizację autobusów dla 4,5 tys. kibiców Legii z dworca na stadion. Jeśli ten postulat okaże się niemożliwy do realizacji, nasi fani będą zmuszeni iść 5 km przez miasto. W takim wypadku apelujemy o wcześniejsze otwarcie bram stadionu dla naszych kibiców, którzy przyjadą do Chorzowa pociągiem o godz. 16. Brak zgody na takie rozwiązanie spowoduje kumulację ludzi, opóźnienia i blokady dróg. Według organizatorów czas wejścia na stadion jednej osoby wyniesie 20 sekund. Naszym zdaniem to zdecydowanie zbyt mało i jest nierealne do zrealizowania, szczególnie przy tak dużej liczbie widzów i jednocześnie małej liczbie dostępnych bram." - dodano.

Stołeczny klub zapewnił również o pełnym wsparciu dla kibiców udających się do Chorzowa. "Jako klub robimy wszystko, by zadbać o standardy obsługi i możliwość obejrzenia meczu przez naszych kibiców. Mamy nadzieję, że organizatorzy dzisiejszego spotkania staną na wysokości zadania. Ze strony Legii Warszawa deklarujemy dalsze pełne wsparcie i gotowość do pomocy organizatorom" - zakończono.

Ruch Chorzów odpowiada. "Od samego początku przyświecała nam myśl stworzenia wspólnie piłkarskiego święta"

Trzy godziny przed meczem oficjalne oświadczenie wydał także chorzowski Ruch. "Od samego początku przyświecała nam myśl stworzenia wspólnie piłkarskiego święta" - czytamy. "Pragniemy podkreślić, iż w spotkaniach organizacyjnych z przedstawicielami wszystkich zaangażowanych w te wydarzenie służb uczestniczyli również przedstawiciele Legii Warszawa, będąc na bieżąco informowani o ich przebiegu oraz kolejnych zapadających ustaleniach. Z pewną dozą zaskoczenia odnotowujemy powszechne zdziwienie legijnej – i nie tylko – społeczności dotyczące kwestii przemieszczenia się kibiców Legii ze stacji kolejowej Katowice Załęże na Stadion Śląski" - dodano.

"Bramy Stadionu Śląskiego zgodnie z wnioskiem o organizację imprezy masowej – tak dla kibiców gospodarzy, jak i gości – standardowo zostaną otwarte na dwie godziny przed rozpoczęciem meczu, czyli o godz. 18:30. Ruch Chorzów deklaruje, iż dopełnia wszelkich starań, by kibice Legii znaleźli się na trybunach Stadionu Śląskiego w chwili rozpoczęcia dzisiejszego meczu. Ponadto pozostajemy w stałym kontakcie z przedstawicielami klubu naszych Gości oraz SLO Ruchu Chorzów i Legii Warszawa" - zaznaczono w komunikacie.

Początek meczu Ruchu z Legią punktualnie o 20:30. Organizatorzy spodziewają się na Stadionie Śląskim nawet 40 tysięcy fanów.