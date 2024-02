Chaos w Chorzowie! Pięciokilometrowy przemarsz i paraliż miasta. "Policja w gotowości"

Kibice Legii Warszawa jadą do Chorzowa na mecz 20. kolejki Ekstraklasy w liczbie przekraczającej cztery tysiące, czterema specjalnymi pociągami. Wszystko wskazuje, że będzie to najliczniejszy wyjazd kibiców w historii naszego kraju, ale na kilka godzin przed meczem, wciąż nie było wiadomo, jak fani z Warszawy dotrą na Stadion Śląski.

"Od kilku tygodni służymy organizatorom swoim doświadczeniem i pełnym wsparciem, mając na uwadze wysoką frekwencję kibiców, zarówno gospodarzy jak i gości. Jesteśmy w ciągłej gotowości do dialogu i współpracy z gospodarzem meczu oraz służbami odpowiadającymi za zapewnienie bezpieczeństwa. Poprosiliśmy o organizację autobusów dla 4,5 tys. kibiców Legii z dworca na stadion. Jeśli ten postulat okaże się niemożliwy do realizacji, nasi fani będą zmuszeni iść 5 km przez miasto. W takim wypadku apelujemy o wcześniejsze otwarcie bram stadionu dla naszych kibiców, którzy przyjadą do Chorzowa pociągiem o godz. 16. Brak zgody na takie rozwiązanie spowoduje kumulację ludzi, opóźnienia i blokady dróg" - czytamy w specjalnym komunikacie Legii Warszawa.

Ruch Chorzów odpowiada Legii Warszawa

Ostatnie rozmowy odbyły się jeszcze w piątek, ale już wiemy, że transportu dla kibiców z Warszawy nie będzie. - Robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, ale zapewnienie miejskich autobusów w trakcie piątkowego szczytu komunikacyjnego, dla takiej liczby kibiców, było po prostu niemożliwe - tłumaczy Sport.pl Seweryn Siemianowski, prezes Ruchu Chorzów.

Kibice Legii będą więc musieli dostać się na stadion pieszo. To około pięciu kilometrów i choć część trasy prowadzi przez Park Śląski, to i tak w okolicach Stadionu Śląskiego można spodziewać się gigantycznych utrudnień w ruchu. - Policja i ochrona jest w pełnej gotowości. Zrobimy wszystko, żeby przyjąć gości na czas, ale to zależy od przemarszu i punktualnego przyjazdu pociągów. Według przepisów powinniśmy przekazać Legii około dwóch tysięcy biletów, ale zgodziliśmy się na więcej, bo ten mecz ma być świętem nie tylko na boisku, ale też na trybunach. Dlatego liczę na mocny, ale przede wszystkim kulturalny doping - mówi Seweryn Siemianowski.

Mecz Ruchu Chorzów z Legią Warszawa w piątek o godz. 20.30. Chorzowianie zajmują 17., przedostatnie miejsce w tabeli, Legia jest piąta. Relacja z tego spotkania w Sport.pl, Gazeta.pl i w naszych mediach społecznościowych.