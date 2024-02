Morawiecki ich oszukał na 100 milionów. Zasłużony klub ma żal. "Przywiózł czek"

Ruch Chorzów w piątek rozpocznie rundę wiosenną ekstraklasy. Beniaminek nie może w tym sezonie korzystać z własnego stadionu przy ul. Cichej, bo ten nie spełnia wymogów licencyjnych. Mecz z Legią Warszawa (godz. 20:30) odbędzie się więc z konieczności na Stadionie Śląskim. Przy okazji wrócił temat budowy nowego obiektu dla Ruchu. Wydaje się, że projekt upadł wraz ze zmianą władzy w Polsce.

Bogdan Kalus ma żal do Morawieckiego. Chodzi o obietnicę względem Ruchu. "Kiełbasa wyborcza"

Pieniądze na nowy stadion obiecywał sam premier Mateusz Morawiecki. - Kibice "Niebieskich" zasługują na stadion najwyższej klasy - i my w tym pomożemy! Spełniamy obietnice i wspieramy kibiców. Poprzedni obiekt kończy 88 lat - najwyższy czas na zmiany - pisał w mediach społecznościowych. Osobiście zapowiadał aż 104 mln zł państwowych dotacji z funduszu kultury fizycznej. Problem w tym, że w żaden sposób wypłacenia tych środków nie zabezpieczył i wraz z nadejściem nowe ekipy rządowej, projekt utrącił minister sportu, Sławomir Nitras. - Nie ma dokumentów potwierdzających tę decyzję w ministerstwie sportu, natomiast znam sprawę. Sprawa jest o tyle skomplikowana, że myśmy nigdy jako ministerstwo sportu, łącznie z PiS-em, nie finansowali budowy stadionów innych niż na Euro - mówił na antenie Radia ZET.

Żal do Morawieckiego ma m.in. Bogdan Kalus - aktor znany z serialów "Święta wojna" czy "Ranczo", który osobiście jest wielkim kibicem Ruchu, a w latach 1998-2004 był spikerem na jego stadionie. - Obawiam się, że po raz kolejny daliśmy się, jako kibice Ruchu, oszukać. Tym razem byłemu premierowi, który przywiózł cudowny czek bez pokrycia na Cichą. Dla mnie było to pewne, że to jest "kiełbasa wyborcza" - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

Ruch znów zagra na Stadionie Śląskim. "Zawsze trzeba było mieć lornetkę"

Na mogącym pomieścić ponad 55 tys. kibiców Stadionie Śląskim trudno jednak o komplet fanów, dlatego Kalus nie do końca zadowolony jest z przeprowadzki. - Dla mnie ten obiekt nie jest i nigdy nie był odpowiednim do oglądania meczów piłkarskich. Pamiętam derby z Górnikiem, czy mecz z Interem Mediolan, który komentowałem z plastikowej budki spikerskiej na tymczasowej trybunie. Zawsze trzeba było mieć lornetkę, by zauważyć, kto biega po boisku. To nie jest obiekt typowo piłkarski - wspominał.

Nie za to wątpliwości, że Ruchowi należy się nowy, własny obiekt. - Dla zawodnika, czy aktora w moim przypadku, lepiej jest zagrać na mniejszym, ale pełnym stadionie. Uważam, że Ruch powinien mieć mniej więcej taki obiekt, jak Cracovia, czy GKS Tychy. Realnie 16-20 tys. chodziłoby wtedy na mecze i na każdym byłby murowany komplet - podsumował.