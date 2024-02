Alarm przed meczem Legii. Chodzi o kibiców. Sami proszą się o kłopoty

Legia Warszawa po niespełna dwumiesięcznej przerwie wraca na boiska ekstraklasy. Już wiadomo, że kibice planują, aby był to powrót z przytupem. Choć w piątek Legioniści nie wystąpią przy Łazienkowskiej, a na Stadionie Śląskim w Chorzowie, obecność na trybunach zapowiedziała gigantyczna grupa ich sympatyków. Problem w tym, że może ona kompletnie sparaliżować miasto. Organizatorzy niestety nie kwapią się, aby uniknąć problemów.

Duży niepokój przed meczem Legii. Tłum kibiców sparaliżuje Chorzów?

Jak poinformował portal Legioniści.com, do Chorzowa ma przyjechać nawet 4,5 tys. fanów z Warszawy. Specjalnie na tę okazję w trasę wyruszą trzy pociągi, które na miejsce dojadą w półgodzinnych odstępach. Problem pojawia się jednak z dotarciem z dworca na stadion. Kibice będą mieli do przejścia około pięciokilometrową trasę. Legia, która jeszcze w czwartek ustalała z miastem oraz Ruchem Chorzów warunki zabezpieczenia przyjazdu, rekomendowała, aby fanów odwieść na stadion autobusami. Wygląda jednak na to, że nie zostaną one zapewnione.

Wobec tego zachodzi obawa, że trzy grupy kibicowskie z trzech różnych pociągów złączą się w jedną i wspólnie przemaszerują na Stadion Śląski. Tym samym kompletnie sparaliżowałyby ruch uliczny w mieście. To jednak niejedyna bolączka, na którą zwraca uwagę portal.

Będą kłopoty przed meczem Legii? Może być nerwowo przed wejściem. "To za mało"

Drugą jest zorganizowanie wejścia na sektor gości.Zgodnie z planem bramy stadionu zostaną otwarte na dwie godziny przed pierwszym gwizdkiem, a więc o godz. 18:30. Zakładając, że wszystkie bramki będą działać sprawnie, wychodzi na to, że każdy kibic Legii będzie miał tylko 20 sekund na wejście. - Jak był organizowany finał Pucharu Polski to zakładano 30 sekund na wejście jednej osoby. W Chorzowie ustalili to na 20 sekund, to zdecydowanie za mało! - czytamy.

W tej sytuacji spora część fanów może nie wejść na trybuny na czas, zaś stanie w długich kolejkach będą jedynie powiększać frustrację. Już teraz spodziewane są zamieszki przed stadionem. Jak poinformował "Super Express", organizatorzy meczu mają jednak nieco wcześniej otworzyć bramy dla kibiców gości, jednak i to może okazać się niewystarczające. Mecz rozpocznie się o godz. 20:30.