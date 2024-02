Oto największy przegrany zimowych przygotowań w Legii Warszawa

Gil Dias, który przyszedł do Legii Warszawa na początku września, miał być sporym wzmocnieniem drużyny Kosty Runjaicia. Chociaż 27-latek od marca znajdował się poza kadrą VfB Stuttgart, to jego przeszłość wskazywała, że może zostać wyróżniającą się postacią w ekstraklasie.

Dias grał wcześniej nie tylko w Bundeslidze, ale też Ligue 1 (AS Monaco), Serie A (Fiorentina), La Liga (Granada), Chmpionship (Nottingham Forest) oraz ligach portugalskiej (Benfica, Famalicao) i greckiej (Olympiakos). Mimo to w ekstraklasie nie pokazał się z dobrej strony.

Do tej pory Dias zagrał w Legii 19 razy, miał tylko jedną asystę. Co bardziej istotne Portugalczyk spędził na boisku raptem 757 minut, co daje średnio niespełna 40 minut na spotkanie. Ten wynik zawyżają dwa mecze Pucharu Polski, które Dias rozpoczął w podstawowym składzie i grał w nich do końca. W pozostałych 17 spotkaniach taka sytuacja miała miejsce jeszcze tylko dwa razy.

I niewiele wskazuje na to, by sytuacja Diasa w Legii miała się zmienić. W ustawieniu preferowanym przez Runjaicia Portugalczyk znajduje się najniżej w hierarchii wahadłowych. Dziś przed Diasem są nie tylko Paweł Wszołek i Patryk Kun, którzy grali najwięcej jesienią, ale też Ryoya Morishita, który przyszedł do Legii zimą.

To największy zimowego obozu Legii

Portal Legia.net, którego dziennikarz z bliska przyglądał się obozowi Legii w Turcji, nazwał Diasa "największym przegranym zimowych przygotowań". "W naszym odczuciu Kun wyglądał o wiele korzystniej. Trudno nam powiedzieć, na czym polega problem Diasa, ale nie pokazuje na boisku tego, co potrafi. Tu najlepiej widać jak ważna jest osobowość. Porównując Portugalczyka do Morishity mamy ogromną różnicę" - czytamy na portalu.

I dalej: "Ryoya potrzebował kilku dni, by poczuć się w Legii jak u siebie, zaś aklimatyzacja Gila wciąż trwa i trudno powiedzieć, na jakim jest etapie - czy jest bliżej końca, czy dalej. Ani w sparingach, ani w gierkach Dias nas nie przekonywał. Miewał lepsze dni, ale było ich stanowczo za mało. To nie jest zły piłkarz, ale na razie przegrywa rywalizację".

Na razie nic nie wskazuje na to, by warszawiacy mieli się zdecydować na wykupienie Diasa, który na razie ze Stuttgartu jest jedynie wypożyczony. Pierwszy mecz w 2024 r. Legia zagra na wyjeździe z Ruchem Chorzów. Początek spotkania w piątek o 20:30.