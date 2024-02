Co za hit! Były piłkarz Premier League blisko ekstraklasy. Kosztował 9 mln euro

Zimowe okienko transferowe w Ekstraklasie było niezwykle pasjonujące. I wciąż jest, bo polskie kluby mogą pozyskiwać nowych zawodników do 23 lutego. Nowym zawodnikiem ŁKS-u Łódź został Riza Durimsi (były zawodnik m.in. La Liga),a kilka dni później Austriak Husein Balić. Z kolei Radomiak pozyskał młodzieżowego reprezentanta Chorwacji Lukę Vuskovicia. Niebawem do Radomia może przybyć kolejny ciekawy zawodnik.

Media: Radomiak będzie miał nowego piłkarza. Imponujące CV

Jak przekazał dziennikarz Piotr Koźmiński, nowym zawodnikiem Radomiaka ma zostać Bruno Jordao. "Z tego co słyszę Bruno Jordao, portugalski pomocnik, podpisze kontrakt z Radomiakiem. Bardzo ciekawy transfer. Kiedyś między innymi Braga, Lazio czy Wolverhampton, który swego czasu zapłacił za niego prawie 9 mln euro" - czytamy. Z kolei portal Weszło.com dodał, że zawodnik jest już w drodze do Polski.

Portugalczyk ma imponujące CV. W 2017 roku występował w Bradze, z której później przeniósł się do Lazio. W Rzymie grał do 2019 roku, a później został zawodnikiem Wolverhampton. To właśnie do Anglii przechodził za dziewięć milionów euro. W ostatnim czasie jego kariera jednak znacznie wyhamowała, ostatnie trzy lata to ciągłe wypożyczenia. Na początku lutego rozstał się z "Wilkami". 25-latek ma na koncie także występy w młodzieżowych reprezentacjach swojego kraju.

Dla Radomiaka pozyskanie Jordao byłoby dużą szansą na wypełnienie luki po Pedro Henrique. Gwiazdor kilka dni temu przeniósł się do ligi chińskiej za rekordową kwotę 850 tysięcy euro, co jest najwyższym transferem wychodzącym z klubu. Brazylijczyk jesienią brylował w całej ekstraklasie.

Radomiak rundę wiosenną zainauguruje już w najbliższą sobotę 10 lutego. Rywalem "Zielonych" będzie Cracovia. W tabeli zespół z Radomia plasuje się na dziesiątym miejscu z dorobkiem 24 punktów.