Urban nie gryzł się w język, mówiąc o Podolskim. "Normalnie byłby zwolniony"

Latem 2021 r. Lukas Podolski spełnił obietnicę, którą przed laty złożył kibicom Górnika Zabrze. Mistrz świata z 2014 r. oraz brązowy medalista mundiali z 2006 r. i 2010 r. podpisał kontrakt z klubem, któremu kibicował od dziecka.

Od tamtej pory Podolski zagrał w Górniku 76 razy, strzelił 19 goli, miał 16 asyst. Ale blisko 39-letni zawodnik angażuje się w klub nie tylko na boisku. Podolski otwarcie mówi o problemach Górnika, często krytykując jego władze i organizację.

- Więcej tu zapłaciłem niż zarobiłem. Nie chodzi o to, że Podolski ratuje Górnika. Mam taki charakter, że lubię pomagać, nie zawsze muszą pisać o tym gazety. Czasami mnie wk..., gdy ktoś z klubu albo z miasta mówi, że Podolski tyle zarabia. Zawsze sobie przeliczam, ile ja dla tego Górnika zrobiłem, ile wydałem. (...) Nie widać tego może w gotówce, ale jak to policzyć, to wyjdzie bardzo duża suma - mówił Podolski w rozmowie z portalem meczyki.pl.

Niemiec krytykował nie tylko władze klubu, ale też to jak m.in. wygląda jego akademia. "Hej, Canal+ Sport, zapraszam do Zabrza. Pokażemy wam, jak wygląda Akademia. To trzeba zobaczyć" - ironicznie pisał na Twitterze, publikując zdjęcie zniszczonego i zaniedbanego pomieszczenia akademii.

- Szybko okazało się, że Podolski nie będzie kolejnym króliczkiem, marionetką i sługusem, więc zaczął być wrogiem. Skoro jest wrogiem, trzeba go wyciszyć i zamieść pod dywan - mówił portalowi weszlo.com były rzecznik prasowy Górnika Zabrze Konrad Kołakowski.

"W normalnej sytuacji zawodnik tak się nie zachowuje"

Teraz Podolski mocno angażuje się w prywatyzację Górnika. Klubem zainteresowany ma być biznesowy partner Podolskiego Thomas Hansla. Teraz zachowanie niemieckiego zawodnika skomentował trener Górnika Jan Urban.

- Wydaje mi się, że Lukas, podobnie jak kibice, szczególnie ci z Torcidy, chce, aby klubem zarządzał prywatny inwestor. Nie jest tajemnicą, że próby przejęcia Górnika trwają od dłuższego czasu. Teraz natomiast miasto zrobiło już konkretny krok ku temu, żeby tak się stało. Nie dziwi mnie ostrożność. Nie chcą przecież oddać klubu w nieznane ręce. Żeby nie było takiej sytuacji, w której nowy właściciel dochodzi do wniosku, że to nie na jego kieszeń i w klubie zaczyna się dziać źle - powiedział Urban w rozmowie z portalem sport.tvp.pl.

- W normalnej sytuacji zawodnik tak się nie zachowuje, bo byłby po prostu zwolniony z klubu. To są jego decyzje... Z drugiej strony myślę sobie, że jego zachowanie przyspiesza niektóre decyzje miasta - dodał trener.

- Też uważam, że kluby powinny być w rękach prywatnych, a nie miasta. Samorządy powinny ograniczać się do pomagania klubom. W Europie takie sytuacje, gdy miasto jest właścicielem, raczej się nie zdarzają. Z drugiej strony, gdyby nie pomoc miasta, to wiele klubów by po prostu zginęło z mapy lub wylądowało w niższych ligach. Nie każdy jest w stanie znaleźć prywatnego sponsora na tyle bogatego, by był w stanie utrzymywać drużynę na najwyższym poziomie - podsumował Urban.

Po 19 kolejkach Górnik zajmuje siódme miejsce w ekstraklasie z 26 punktami na koncie. W pierwszym tegorocznym meczu drużyna Urbana zagra na wyjeździe z Piastem Gliwice. Spotkanie w sobotę o 17:30.