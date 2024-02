Gigant z wizytą w Legii. Gorzej trafić nie można. "Aż się prosi"

- Co oni wyprawiają. Ja nie mogę, k***a! Niech dadzą sobie spokój z tym rozgrywaniem - łapie się za głowę Jacek Zieliński, dyrektor sportowy Legii, gdy piłkarze Kosty Runjaicia nie potrafią wyprowadzić piłki spod własnej bramki. - Ja nie wiem, co się dzieje. Rozkojarzyli się kompletnie - robi wielkie oczy siedzący obok właściciel klubu Dariusz Mioduski. Wszystko dzieje się podczas meczu z Rakowem Częstochowa, który Legia ostatecznie wygrywa przy Łazienkowskiej 3:1. - Będzie na dobry obiad - uśmiecha się Mioduski już po meczu w szatni, gdzie informuje piłkarzy, że za zwycięstwo z Rakowem przyznaje im do podziału ekstra premię w wysokości ćwierć miliona złotych.

To jeden z tych obrazków i sytuacji z poprzedniego sezonu, które do tej pory nie przedostały się do przestrzeni publicznej. Jest też wiele innych. Choćby właśnie ze wspomnianej szatni, która akurat dla kibica Legii nie jest aż tak wielką zagadką i tajemnicą. Materiały stamtąd - szczególnie po wygranych meczach - od lat regularnie pojawiają się w klubowych mediach. W zeszłym sezonie dostęp do tego miejsca, które jest sercem każdej drużyny, dostała także ekipa Rinke Rooyensa. Holenderskiego producenta telewizyjnego od lat mieszkającego w Polsce, zaprzyjaźnionego z Mioduskim, który z rozmachem zabrał się za produkcję serialu dokumentalnego o Legii.

Gorzej trafić nie można

"Legia. Do końca", bo tak nazywa się sześcioodcinkowy serial - pierwsze trzy odcinki od piątku można oglądać na platformie Prime Video - koncentruje się przede wszystkim na poprzednim sezonie. Zaczyna się jednak od retrospekcji z rozgrywek 2021/22, gdy ekipa filmowa Rooyensa już zaczęła przymierzać się do kręcenia dokumentu o najbardziej utytułowanym klubie piłkarskim w Polsce. No i chyba gorzej trafić nie mogła, bo to był najsłabszy okres Legii od dekad. Sezon, o którym kibice warszawskiej drużyny chcieliby jak najszybciej zapomnieć. Najlepiej w ogóle wymazać go z pamięci i ponad stuletniej historii klubu.

Oczywiście: ktoś może powiedzieć, że ma to w sobie jakiś walor albo za jakiś czas będzie mieć, bo prawdopodobnie przez kolejne 30 lat Legia nie będzie w aż takim dołku, w jakim była jeszcze niemal równo dwa lata temu. Gdy w połowie lutego 2022 roku przegrała u siebie z Wartą Poznań, osunęła się na przedostatnie miejsce w tabeli, a wcześniej była nawet ostatnia. Łącznie w strefie spadkowej w tamtym sezonie spędziła blisko trzy miesiące, poniosła rekordowe 17 ligowych porażek. Do tego miała trzech trenerów i coraz bardziej wściekłych kibiców, którzy protestowali nie tylko na stadionie czy pod stadionem, ale też pod domem Mioduskiego.

Mioduski: Za każdym razem, gdy wychodziłem z domu...

- Najgorszą częścią tego wszystkiego w tamtym czasie było to, co czuły najbliższe mi osoby - mówi Mioduski w jednym z odcinków. W serialu pojawia się także jego żona - Anna Mioduska, prezes Fundacji Legii, która zdradza, że przez rok w ogóle nie pojawiała się na stadionie. - Nie czuła się komfortowo, jak codziennie wokół naszego domu działy się takie rzeczy. Za każdym razem, gdy wychodziłem z domu, wymalowane były transparenty i tym podobne. Co pisali? No tak ogólnie, żebym sobie stąd poszedł - Mioduski łagodnie uśmiecha się do kamery.

Mioduski wspomina to już z dystansem. Po czasie trudnym nie tylko dla niego i jego bliskich, bo wtedy nikomu związanemu z Legią nie było do śmiechu. I nawet dobrze się stało, że to tylko tło tej produkcji. Że została wydłużona o kolejny sezon, bo dzięki temu jest też w niej sporo przyjemnych momentów. Choć utarło się, że te nastały w Legii wraz z przyjściem Runjaicia, to ich początków szukać wypada wcześniej. Znowu w feralnym sezonie 2021/22, kiedy twarzami dużych zmian w klubie - o czym dziś już wie każdy kibic Legii - zostali Marcin Herra, który zimą 2022 roku przejął od Mioduskiego obowiązki prezesa czy Jacek Zieliński - były wybitny obrońca Legii i jej wieloletni kapitan - który mniej więcej w tym samym czasie został w klubie nowym dyrektorem sportowym.

Zieliński i Herra - podobnie jak Mioduski czy Runjaić - przewijają się przez cały dokument. Ale pojawiają się w nim także postaci szerzej kibicom Legii nieznane. Choćby szefowa kuchni Ewa Olejniczak, o której piłkarze mówią wprost, że jest dla nich "jak mama", a ona sama mówi o tym, co musi się stać, by zasłużyli u niej na schabowego i wyjaśnia, dlaczego przez cały poprzedni sezon tego schabowego od niej nie dostali. Albo Marek Skierkowski - kibic Legii, który od 42 lat nie opuścił żadnego meczu przy Łazienkowskiej, nawet w rocznicę śmierci swojej żony kilka lat temu wstał od stołu, zostawił rodzinę i pojechał na stadion. To osoby, które same w sobie są ciekawym tematem na dokument. Aż prosi się poświęcić im więcej czasu, by widz mógł poznać jeszcze lepiej ich historie.

Historia, która nie jest skończona

W serialu ważną częścią historii są oczywiście piłkarze Legii, a także ich bliscy - m.in. partnerki Bartosza Kapustki, Kacpra Tobiasza, ale też żony Josue, Pawła Wszołka czy Carlitosa. Tego ostatniego już w Legii nie ma, ale został mu poświęcony obszerny fragment. To też pokazuje, jak na przestrzeni ostatnich miesięcy zmieniła się Legia. Jak zmienił się zespół, ale też i oczekiwania wobec niego.

Jeszcze trzy lata temu przy Łazienkowskiej nikt nie cieszyłby się w gabinetach tylko ze zdobycia Pucharu Polski i zajęcia drugiego miejsca w lidze. Tym, którzy doskonale orientują się w najnowszej historii klubu i pamiętają sukcesy z poprzedniej dekady, może to trochę przeszkadzać. A to właśnie dla kibiców Legii przede wszystkim jest ten serial. Oni mogą żałować, że nie został nakręcony wcześniej, gdy tych powodów do radości na boisku piłkarze dawali im zdecydowanie więcej.

Podsumowując: "Legia. Do końca" to na pewno pozycja wyprodukowana starannie i z rozmachem. Serial jet dobry, warty obejrzenia, ale głównie dla kibiców Legii. Ci, którzy klubem z Łazienkowskiej nie interesują się na bieżąco, nie znajdą w nim nic ponad to, co mogą znaleźć w innych tego typu produkcjach. Nie jest to historia spektakularna, ale to nie jest wada serialu, tylko materii, bo pod względem piłkarskim dokumentowany jest mało spektakularny czas. Kibice Legii z pewnością zobaczyliby kontynuację choćby z obecnego sezonu, gdy Legia w końcu znowu gra w europejskich pucharach. I cały czas walczy o to, by po trzech latach odzyskać mistrzostwo Polski. - Nie będziemy więcej zadowoleni z wicemistrzostwa - mówi jeden z fanów Legii, który w ostatnim odcinku stoi pod stadionem i podsumowuje poprzedni sezon.

