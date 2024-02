To się dzieje! Sensacyjny transfer polskiej perełki. Znamy konkrety

Kajetan Szmyt już w poprzednim sezonie stał się jedną z kluczowych postaci Warty Poznań. Wówczas zakończył rozgrywki ekstraklasy z trzema golami i sześcioma asystami po 31 meczach. W lecie sporo mówiło się o zainteresowaniu nim ze strony znanych klubów, ale finalnie pomocnik został w Poznaniu. Teraz może odejść do znanego zespołu, gdzie grają też inni Polacy.

Zagraniczny transfer Kajetana Szmyta? Odejście w końcówce okienka transferowego

Jeszcze tej zimy media donosiły, że Szmyt może zostać zawodnikiem Realu Valladolid, kilku klubów MLS, czy nawet Lecha Poznań. Żaden z potencjalnych kierunków się nie ziścił, a 21-latek pozostał w Warcie, z którą przygotowywał się wznowienia rozgrywek ekstraklasy. Teraz może stać się jednak bohaterem transferu "last minute".

Meczyki poinformowały, że "otoczenie piłkarza prowadzi konkretne rozmowy" w sprawie jego odejścia za granicę. Zainteresowanym nim klubem ma być turecki Antalyaspor. Okno transferowe w Turcji zamyka się dopiero 9 lutego, a tamtejsze kluby mają zamiar obserwować pomocnika w ostatnim sparingu Warty z Shkendiją Tetowo i być może również zaczną o niego walczyć.

Gdyby Szmyt trafił do Antalyasporu, to spotkałby tam innych Polaków - Adama Buksę i Jakuba Kałuzińskiego. Napastnik w tym sezonie rozegrał już 21 meczów, w których zdobył dziesięć goli, a pomocnik ma za sobą 19 występów. Liga turecka to polskich zawodników ciekawy kierunek, co potwierdzają przypadku dwóch powyższych zawodników oraz Krzysztofa Piątka i Sebastiana Szymańskiego, który jest gwiazdą Fenerbahce.

Przy okazji poprzednich plotek o transferze Kajetana Szmyta media pisały, że Warta oczekuje za niego około miliona euro. Nie wiadomo, czy od tamtej pory ewentualna kwota odstępnego się nie zmieniła. W tym sezonie 21-latek grał naprawdę dobrze na boiskach ekstraklasy, co potwierdzają liczby. W 18 meczach zdobył sześć goli i zaliczył asystę. Być może odejście za granicę zbliży go do reprezentacji Polski.